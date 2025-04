'Een keer signaal over pesten', zegt school na onderzoek zelfdoding Nina

De school van de 14-jarige Nina heeft maar één keer een signaal binnengekregen van pestgedrag. Dat laat een woordvoerder van het Delta vmbo vrijdagmiddag weten. Er was begin november 'een incident', maar dat werd meteen uitgesproken. "Nina is daarna begeleid en er is geen een keer gebleken dat ze gepest werd na dit incident." Eerder deze week bracht de school een statement met als titel 'Pesten wordt niet getolereerd' naar buiten, waarin uitgebreid de link werd gelegd tussen de dood van Nina en pesten.

De school heeft de afgelopen week onderzoek gedaan naar wat er precies is gebeurd. "Er is uitgebreid gesproken met iedereen van wie we dachten dat diegene enig contact heeft gehad met Nina. Daaruit blijkt dat er in november iets is geweest. Dat incident is gelijk opgepakt. Het ging om een klein groepje", vertelt de woordvoerder.

Op 1 april besloot Nina uit het leven te stappen. De reden daarvoor zou pestgedrag zijn op school. Daarop stuurde de school een statement naar buiten waarin werd gezegd dat pesten niet wordt getolereerd en dat er een pestprotocol is. "De maatregelen die er tegen pesten zijn op school, zijn ook met Nina besproken. Desondanks was het pestgedrag richting Nina voor ons slechts beperkt bekend", stond in de brief.

Praten over zelfmoordgedachten kan 24/7 via 113 of 0800-0113 of via de chat op 113.nl .

Volgens de school is er heel snel aangenomen dat Nina uit het leven is gestapt door het pesten. "Dit wordt uitgelicht, maar je weet niet wat haar algehele situatie was. Dat neemt niet weg dat pesten niet moet gebeuren. Dat moeten we met z'n allen tegen blijven gaan."

De politie kan niets zeggen over het onderzoek. De politie zegt verbaasd te zijn dat de school hier wel uitspraken over doet. Ook laat de politiewoordvoerder weten dat ze 'waarschijnlijk niets naar buiten zal brengen' over de zelfdoding van Nina.

Het incident zou niet online gebeurd zijn, maar 'face to face'. Sindsdien heeft Nina volgens de school begeleiding gehad. Ze heeft veel gesprekken gehad met haar mentor. "Er is geen een keer gebleken dat ze gepest werd na dat incident. Ze heeft geen melding gedaan. Dat vinden wij ook verdrietig en machteloos dat er niet meer bekend is."

Het statement van de school van afgelopen woensdag

Pesten wordt niet getolereerd

Het bericht dat één van onze leerlingen is overleden door zelfdoding, heeft geleid tot diepe verslagenheid op school. Wij hadden gewild dat wij en andere instanties dit hadden kunnen voorkomen. Nina had nog een hele toekomst voor zich. Aan haar jonge leven is abrupt een einde gekomen. Wij leven mee met haar ouders, broer en andere familieleden. Met de vrienden van de familie en met de Poolse gemeenschap.

Ook de omgeving van Nina leeft mee. Er zijn veel steunbetuigingen, maar er is ook boosheid over hoe het zover heeft kunnen komen. Wij ontvangen berichten van mensen uit de Poolse gemeenschap, zelfs uit Polen, die ook hun vragen hebben.

Heeft de school wel genoeg gedaan? Als een leerling door zelfdoding overlijdt, is dit de eerste vraag die je je als school stelt. Jongeren leven in een turbulente tijd, en de druk op hen is groot. Juist daarom zijn we gefocust op goede begeleiding en krijgt iedere leerling de gehele schoolperiode een eigen, persoonlijke mentor. Hij of zij praat met de leerling over de voortgang maar ook over het welzijn. Daardoor weten we vrij goed wat er in onze school speelt en of een leerling gepest wordt.

Helaas komt pesten voor op iedere school. Het is goed om hiervoor breed aandacht te vragen. Onze school corrigeert leerlingen die ongewenst gedrag vertonen en samen met de ouders voeren wij een indringend gesprek. Er is volop aandacht voor een leerling wanneer die gepest wordt, hij of zij heeft er recht op zich op school veilig te voelen. Als iemand die bij school betrokken is het gevoel heeft dat er wordt gepest, of er een andere vorm van ongewenst gedrag is, roepen we altijd op om dit te melden bij de mentor of iemand anders van de school. Ook kan iedereen gebruik maken van onze meldknop op onze website. Zo doen wij er alles aan om zo goed mogelijk grip te krijgen op pesten.

Delta vmbo is ook proactief bezig. We monitoren en doen uitvraag bij ouders en leerlingen. Op school hebben wij 3 leerlingcoaches die getraind zijn in het voeren van gesprekken met leerlingen die niet goed in hun vel zitten. Samen met de GGD doen we ook mee aan het Stormtraject waarbij leerlingen die in beeld komen met psychosociale problematiek, samen met hulpverlenende instanties worden opgepakt.

De maatregelen die er tegen pesten zijn op school, zijn ook met Nina besproken. Desondanks was het pestgedrag richting Nina voor ons en voor haar vriendinnen slechts beperkt bekend. Dat wát we wisten, is opgepakt door school. Het contact tussen de school en de ouders van Nina was goed. Helaas worden we met de harde werkelijkheid geconfronteerd, dat ook met gesprekken en maatregelen de gevolgen niet altijd zijn te voorkomen. Dat maakt ook ons verdrietig, maar niet machteloos. Het maakt ons meer vastberaden om te kijken waar de school haar rol kan versterken. We zullen onze pest protocollen de komende tijd evalueren.

Laat het duidelijk zijn: pesten wordt niet getolereerd. Elke melding van pesten wordt door ons opgepakt. Datdeden we al, dat doen we nog steeds, dat blijven we doen.

Ook namens het team van Delta vmbo,

Maarten Selten, directeur

Arn Bressers, bestuurder