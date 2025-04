Landbouwminister kondigt strengere mestregels voor Brabant aan

Boeren in delen van Brabant en Limburg krijgen volgend jaar te maken met strengere mestregels. Landbouwminister Femke Wiersma ziet dat met de huidige regels de waterkwaliteit in die regio's niet goed genoeg is, schrijft ze in een Kamerbrief.

Het gebied kent veel intensieve veehouderij. Hoe de maatregelen eruitzien, is nog niet bekend. De strengere mestregels maken deel uit van de vierjaarlijkse update van het mestbeleid. Dat moet per 1 januari 2026 ingaan. Wiersma wil alleen daar waar nodig extra maatregelen nemen. De minister overweegt om akkerbouwers te verplichten vaker verschillende gewassen te telen, zodat meststoffen in de bodem blijven zitten. De universiteit van Wageningen gaat de voorstellen van Wiersma eerst doorrekenen voordat de minister een besluit neemt.