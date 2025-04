Dit bedrijf slaat stroom op in megabatterijen en laat anderen profiteren

Het Brabant elektriciteitsnet is overbelast en veel bedrijven komen daardoor in de problemen. Om dat tegen te kunnen gaan, heeft Van Acht Logistics een oplossing bedacht. Vrijdag opende het Veghelse bedrijf in koel- en vriesopslag een groot energieopslagsysteem. Daarmee kan opgewekte zonne-energie worden opgeslagen en op een later moment worden gebruikt. En anderen kunnen daar mogelijk ook van profiteren.

Het energieopslagsysteem op Veghelse bodem is een van de grootsten in Nederland. Op het terrein staan zes grote witte containers: de megabatterijen. Samen hebben die een capaciteit van 12 megawattuur. Daarmee kunnen zo'n 600 auto's worden opgeladen. De stroom die de duizenden zonnepanelen van Van Acht Logistics opwekken, worden opgeslagen in die megabatterijen. Reden hiervoor is dat het elektriciteitsnet overbelast is. Als de zon schijnt, kan niet alle zonne-energie van mensen met zonnepanelen terug worden geleverd aan het net. Het kost dan juist geld om energie terug te leveren. Directeur Paul van Acht is zo'n vijf jaar bezig geweest met de ontwikkeling van dit systeem. "De stroom die de zonnepanelen overdag opwekken, vangen we nu op in deze batterijen", legt Van Acht uit. "Daardoor kunnen we de stroom aan het net leveren op momenten dat er een tekort is. Zo kunnen we bijvoorbeeld onze elektrische vrachtwagens 's nachts opladen van onze eigen stroom."

Hiermee kan het bedrijf ook elektrificeren, oftewel: investeren in onder meer elektrische vrachtwagens. "Als we dit opslagsysteem niet zouden hebben, zouden we dat niet kunnen doen." En Veghel kan er ook van profiteren, volgens de directeur. "We willen een publiek laadplein neerzetten, zodat ook de rest van Veghel kan gaan elektrificeren." Van Acht Logistics is dankzij het energieopslagsysteem dus voorbereid op de toekomst. Want dat overbelaste net, dat zal niet zomaar opgelost zijn. "Er zijn bedrijven die uit Nederland vertrekken, omdat er geen capaciteit meer is. Wij blijven met dit systeem flexibel en kunnen de komende jaren weer vooruit." De batterijen waren een flinke investering, maar gelukkig leveren ze ook wat op. "Op momenten dat we de energie zelf niet nodig hebben, zetten we die in voor Enexis en TenneT als die in de problemen zitten. Daar krijgen we dan ook een leuke vergoeding voor."