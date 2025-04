NAC wacht al drie maanden op zege: gelijkspel tegen Go Ahead

NAC is een vroege achterstand in de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles deels te boven gekomen. Al na een kwartier opende Mats Deijl voor de Deventer ploeg. Alleen Max Balard wist tegen te scoren: 1-1. Dit betekent dat NAC, dat zo’n goede eerste competitiehelft draaide, al drie maanden op een overwinning wacht.

Vooraf was de vraag of Go Ahead zich zou inhouden, omdat de ploeg op tweede paasdag de KNVB-bekerfinale speelt tegen AZ. Fans van de thuisclub hadden de gasten op voorhand al gewaarschuwd door een enorm spandoek op te hangen met de tekst ‘wil je de finale halen, of geblesseerd op de tribune balen?’ Het mocht niet baten voor NAC, want het werd al snel 0-1 en de Deventer subtopper kwam veel beter voor de dag.

Onder de lat bij de geelzwarten stond weer Daniel Bielica. Vorige week zondag moest de keeper eenmalig op de bank plaatsnemen, omdat trainer Carl Hoefkens de voorkeur gaf aan Roy Korstmit. Bielica moest zich eenmaal gewonnen geven. In de 53e minuut kon hij opgelucht ademhalen toen Max Balard gelijkmaakte. Het was zijn eerste doelpunt sinds zijn komst, vorig jaar, naar NAC. Een kleine 10 minuten later was de Australische middenvelder zelfs dichtbij de 2-1: de paal stond een tweede doelpunt in de weg.

Go Ahead werd na rust bij vlagen teruggedrongen door een strijdvaardig NAC. Toch was er ook een fase dat Bielica driemaal binnen enkele minuten zijn kwaliteiten moest aanspreken om een tweede Deventer doelpunt te voorkomen. Gescoord werd er in het vervolg van de tweede boeiende 45 minuten echter niet meer, al deden beide ploegen er alles aan om de winnende treffer te realiseren.

Een klein kwartier voor het eind was er nog wat ophef ontstaan. Mathis Suray, de aanvaller van Go Ahead, kreeg aanvankelijk rood van scheidsrechter Joey Kooij na een overtreding op Leo Greimi van NAC. Na interventie door de VAR werd de rode kaart omgezet in geel. Suray's trainer, Paul Simonis, was daarna zo slim om hem naar de kant te halen om te voorkomen dat hij een tweede gele kaart zou krijgen. Overigens hadden aan NAC-zijde aanvoerder Jan Van den Bergh en Boy Kemper al eerder in het duel geel ontvangen.

NAC komt donderdag 24 april pas weer in actie, uit tegen AZ. Het is de vraag of de ploeg van trainer Carl Hoefkens dan wel voor het eerst sinds 19 januari (2-1 tegen FC Twente) weet te winnen. Het gelijkspel deze zaterdagavond was het vijfde op rij in het eigen Rat Verlegh Stadion.