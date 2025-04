Mishandeld katje gevonden in schuur: 'Stukje van haar poot afgeknipt'

In een schuur in Waalwijk is zaterdagavond een ernstig verwaarloosde poes aangetroffen. Na een check door de dierenarts bleek dat het katje was mishandeld: "Het had een ijzerdraad om haar buik en er was een stuk van de poot afgeknipt." Het katje is behandeld en is nu aan het aansterken, maar het is nog niet zeker of ze het gaat redden.

Het draadje was 14 centimeter dik, terwijl het middel van de kat 21 centimeter was. "Dat heeft dus flink in de weg gezeten, waardoor er diepe wonden zijn ontstaan en het beestje moeilijk kon eten", zegt Frijters. "We hebben haar aan het infuus gelegd om aan te sterken, want ze is aardig ondervoed en kan zichzelf ook nog niet warmhouden."

Aangifte

De medewerkers van het dierenasiel zijn flink aangedaan door wat ze aantroffen. “Het komt echt binnen”, vertelt Frijters. “Zelfs als je niks met dieren hebt, dan nog doe je dit niet. We werden er allemaal onpasselijk van. Het is verschrikkelijk.”

Van de eigenaar van de poes ontbreekt elk spoor. "Ze is niet gechipt dus we hebben geen idee waar ze vandaan komt. Omdat ze in zo’n zwakke toestand is, vermoeden we dat ze niet van ver kan zijn gekomen", zegt Frijters.

Het dierenasiel heeft aangifte gedaan bij de dierenpolitie en hoopt dat iemand haar herkent.