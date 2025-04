Smurfendorp als groots eerbetoon voor overleden zus: 'Heb het beloofd'

Kleine smurfen kunnen een levensgrote impact hebben. Alex Boonstra (48) bouwt in Breda een enorm smurfendorp voor zijn overleden zus. Ze overleed aan borstkanker en haar droom leek in duigen te vallen. Wat ooit haar wens was, maakt Alex nu als eerbetoon. "Ik heb het haar beloofd."

"Heel raar om hier nu alleen te staan", vindt Alex. Al tientallen uren is hij bezig met het bouwen van het smurfendiorama van twee bij twee meter. "Dit is een mooi eerbetoon. Ze zou helemaal uit haar plaat gaan als ze dit kon zien. En gillen", zo doet Alex haar na, met zijn handen in de lucht. Petra was een creatieve duizendpoot. Kostuummaaktser was ze van beroep. Ze had de ziekte van Lyme en kon daardoor steeds minder met haar handen. Ze verloor haar hart aan een nieuw creatief project: kastelen bouwen van Playmobil. Ze had daar een gigantische verzameling voor opgebouwd, maar ze bleek uitgezaaide borstkanker te hebben.

Een klein deel van het dorp (foto: Omroep Brabant).

De creatieveling doneerde de kratten vol Playmobil daarom aan de vrijwilligers van Happy Station in Breda. Die club heeft in een leegstand pand in het station 19 gigantische diorama's neergezet. Petra kwam op het idee om daar zelf een enorm smurfendorp te bouwen. Ze was al van kinds af aan gek op de blauwe wezentjes. Haar gezondheid ging helaas te snel achteruit. Alex: "Eerst wilde ze het alleen doen. Daarna zouden we het samen doen." Maar Petra overleed in augustus vorig jaar aan de gevolgen van borstkanker. Ze was nèt 50 jaar oud. "Veel te jong", treurt Alex. "Ik heb haar moeten beloven om het af te maken. Dat doe ik nu dus", glimlacht hij.

"Ze fleurde helemaal op door de smurfen."

Het smurfenproject was heel belangrijk voor Petra uit het Zuid-Hollandse Den Hoorn. "Als ze moe en verdrietig was, begon ik over het project. Ze fleurde dan weer helemaal op. Dan ging ze weer knutselen, daken van smurfenhuisjes schilderen en was ze weer helemaal blij", glundert Alex.

"Heel gek om als veertiger ineens met smurfen te bouwen. Ik heb er helemaal geen verstand van", lacht hij. "Het is heel therapeutisch voor me. Het heeft echt waarde. Het moet gewoon af." Het nieuwe smurfendiorama is vanaf woensdag te bewonderen in Happy Station in het station van Breda. Zo kan iedereen het dorp zien. "Ik hoop dat ze heel trots is! Dat moet wel", zegt hij met twinkelende oogjes.