Vrouw (71) doodgereden op zebrapad, automobiliste krijgt taakstraf

Een 31-jarige vrouw uit Vught heeft van de rechter een taakstraf van 120 uur opgelegd gekregen voor het aanrijden van een 71-jarige vrouw op een zebrapad in haar woonplaats. De oudere dame overleed de dag erna in het ziekenhuis. De officier van justitie eiste een hogere straf, maar de rechter gaat ervan uit dat het een eenmalige fout is.

De vrouw kwam in november 2023 met haar auto vanuit de Laagstraat in Vught en nam op de rotonde de afslag richting Kempenlandstraat. Daar reed ze de oudere vrouw aan die op het zebrapad aan het oversteken was. De bestuurder verklaarde dat zij de voetganger op geen enkel moment had gezien. Het regende, het was donker en het was druk op de weg. Pas bij de klap had ze door dat ze iemand had aangereden.

De verwondingen van de vrouw leken aanvankelijk mee te vallen, maar ’s nachts in het ziekenhuis gingen alle alarmbellen af. Er bleken bloedingen en zwellingen in haar hoofd te zijn ontstaan en de volgende ochtend overleed de vrouw alsnog. Onvoorzichtig gereden

Volgens de rechter had het ongeluk voorkomen kunnen worden als de vrouw beter had opgelet en voorzichtiger had gereden. Ze was bekend met de verkeerssituatie, wist dat er direct na het verlaten van de rotonde een zebrapad is en dat ze daar dus voetgangers kon verwachten. Zeker gezien de weersomstandigheden had zij haar snelheid moeten aanpassen. In plaats daarvan trok ze bij het verlaten van de rotonde juist op. Eenmalige fout

Het openbaar ministerie eiste een taakstraf van 240 uur en een rijontzegging van een jaar, maar daar wijkt de rechter vanaf. De verdachte is een alleenstaande moeder en heeft psychische klachten door het ongeval waardoor ze arbeidsongeschikt is. Na het ongeval nam ze bovendien meteen contact op met een nabestaande om steun te betuigen. De rechter gaat ervan uit dat het een eenmalige fout was en legt daarom de helft van de taakstraf en van de rijontzegging voorwaardelijk op. Dit als stok achter de deur dus.