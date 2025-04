Verwoestende natuurbrand: boswachter Annette 'kan wel janken'

Zwartgeblakerd hout, dorre struiken, verkoolde boomstammen. Bij de vernietigende natuurbrand in Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen gingen afgelopen weekend vele hectaren bos en natuur in rook op. Boswachter Annette den Dulk staat maandagmorgen verslagen tussen de rokende puinhoop.

Er is geen grassprietje meer te bekennen in het natuurgebied van zeshonderd bij zevenhonderd meter waar de vlammenzee forse schade aanrichtte. De onderste laag is helemaal zwart. "Kijk, je kunt aan de boomstammen zien dat de vlammen tot één meter hoog zijn gekomen", wijst Annette. "Daarboven zijn de bomen gelukkig nog groen."

Beeld: Omroep Brabant.

Hoe groot de schade is voor de verschillende planten- en dierensoorten, is nog moeilijk te zeggen. Alles moet nog in kaart worden gebracht door Natuurmomenten.

"Muisjes die onder de grond leven, hebben geen schijn van kans."

"Een ree, die neemt de benen bij een brand. Maar muisjes, die onder de grond leven, hebben geen schijn van kans", legt Annette uit. Het is momenteel broedseizoen en de kraamkamer heeft in dit deel van de duinen een flinke klap gehad, zegt ze. "Met name bij vogels die op de grond broeden, zoals de boompieper. Er zit ook een ravennest in het gebied. We hopen dat ze op tijd hebben kunnen wegkomen."

"Je zult zien dat het pijpenstrootje binnenkort weer uitschiet."

De verwoesting is groot, maar de natuur is veerkrachtig, weet de boswachter. "Op de grond groeit het pijpenstrootje (een plant uit de grassenfamilie, red.) en dat is heel brandgevoelig, maar gaat tegelijkertijd ook goed op stikstof. Bij een brand komt veel stikstof vrij, dus je zult zien dat dat pijpenstrootje over een week of zo weer begint uit te schieten."

Foto: Imke van de Laar.

Voor de boswachter van Natuurmonumenten is de schade confronterend. "Ons hart ligt bij het beschermen van de natuur, en als je dit zo ziet, dan kan ik wel janken. Ik houd me maar vast aan de vogels die ik nu hoor fluiten, dat er nog leven klinkt", zegt ze. In deze aflevering van Hoe..? doken we in het herstel van de natuur na een brand: