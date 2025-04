80 jaar terug was oorlog bijna voorbij maar vielen Duitsers weer binnen

19 april 1945. ‘Duitsche fronten wankelen’. Dat staat op de voorpagina van het Helmondsch Dagblad van deze 19e april 1945. ‘Duitschers ontruimen Holland’, meldt Brabants Nieuwsblad in Roosendaal. Het zijn de laatste weken van de Tweede Wereldoorlog in Europa. De vrede in de kranten lijkt een kwestie van dagen. Toch is de strijd nog niet over.

Vanaf de 18e druppelen bij de geallieerde hoofdkwartieren berichten binnen over kleine groepen Duitse soldaten die de Maas oversteken richting het zuiden. Dat gebeurt ook bij Keizersveer. Er vallen enkele doden en gewonden en de Duitsers nemen Britse krijgsgevangenen. Dertig Duitsers trekken Brabant in. Waarom is onduidelijk. Lek geschoten

Er worden meer oversteken gemeld, bij Bokhoven, Engelen en Maren-Kessel. Twee boten worden gezien en lek geschoten. Het is geen massale invasie maar wel alarmerend. Hier zijn het zestig Duitse soldaten die richting Oss trekken. Er ontstaat een klopjacht en er komen roadblocks. De geallieerden maken een krijgsgevangene en die vertelt wat de patrouille komt doen. Het is een 'Sonderkommando' van Wehrmachtmilitairen. Doel is om het spoorwegknooppunt en de communicatielijnen in Oss te saboteren. Dat mislukt. Onrust

“Bij Geffen werden de Wehrmachtsoldaten tegen gehouden”, zegt militair historicus Johan van Doorn. Hij kwam de bizarre actie tegen in geallieerde documenten. “De prikacties waren niet succesvol maar veroorzaakten veel onrust.”

De Long Tom, een zwaar geallieerd 155 mm kanon dat ook vuurde op het Land van Altena (foto: archief)

Het grootste deel van Brabant is in september, oktober en november 1944 bevrijd. Alleen het Land van Heusden en Altena bleef het enige bezette stuk Brabant. Frontlijn was al die maanden de rivier De (Bergsche) Maas. Geallieerd geschut vuurt nog geregeld vanuit de Langstraat op Duitse stellingen in het Land van Heusden en Altena.

Den Bosch is frontstad en ligt ook soms onder Duits vuur, vanuit Gelderland. Nog steeds vallen er langs de frontlijn doden en gewonden door beschietingen. Slachtoffers

Gevaar ligt overal op de loer. In deze eindfase van de oorlog, plegen Duitse troepen in het bezette Altena oorlogsmisdaden. Zo doden ze in Andel notaris Hollestelle. Maar ook in bevrijd gebied blijft het gevaarlijk. Brabanders ruimen mijnenvelden en munitie op. Kinderen vinden wel eens wat en gaan er mee spelen. Overal vallen nog slachtoffers. Onvrijheid

De geallieerde bevrijders zijn volop aanwezig. Ze werken samen met het Militair Gezag. De ‘oude orde’ is nog niet hersteld. Er zijn nog geen verkiezingen gehouden. De onvrijheid is voelbaar door de avondklok. De burgemeesters en commissaris van de koningin hebben weinig te zeggen. “Vreemdelingen in militair uniform staan boven de provinciale en gemeentelijke besturen en zelfs boven de Binnenlandse Strijdkrachten met daarin voormalige verzetsmensen,” zegt militair historicus Johan van Doorn. Dat Militair Gezag kan ingrijpen op allerlei terreinen: sociaal-economisch en politiek. “Het was een overdreven militaire bureaucratie. Gaandeweg werd het ook een zeer ongewenste bestuurslaag omdat het bijna dictatoriale trekjes ging krijgen”. Van Doorn spreekt van ‘gebrek aan vrijheid, na de bevrijding’.

Stuk uit brief vanuit Bergen op Zoom met verzoeken aan de regering (foto: collectie Johan van Doorn)

'Almachtig'

Veelzeggend is de brief die invloedrijke bestuurders en fabrieksdirecteuren uit Bergen op Zoom in maart 1945 naar minister-president Gerbrandy sturen. Ze noemen het Militair Gezag ‘praktisch almachtig’ en wantrouwen de bestuurders. Bovendien storen ze zich aan het optreden van de ‘amateurs’ van de politieke recherche. Die zouden op basis van vage en zelfs valse aanklachten veel te veel mensen hebben opgepakt. En die wachten al maanden in voorarrest of huisarrest op berechting. Na jarenlange dictatuur willen we de rechtsstaat zo snel mogelijk terug, stellen de Bergse bestuurders. Dit geeft de woede goed weer, denkt Johan van Doorn. “Het is representatief voor de rest van Brabant”. Controle

Het vooroorlogse leven is nog niet teruggekeerd. Er is strakke overheidscontrole, vanwege tekorten. Uien, vlees, brandstof en steenkool en allerlei andere producten kun je niet zomaar kopen. Er is een distributiesysteem met bonnen. Brabantse kranten staan onder toezicht. Ze publiceren alleen officiële geallieerde berichten en waren in feite gemuilkorfd.

De bevrijding van Nederland boven de grote rivieren start vanuit Duitsland. De geallieerden bevrijden in april 1945 steden als Arnhem, Groningen en Apeldoorn. De Canadezen bereiken in Friesland de Afsluitdijk. Noord- en Zuid-Holland zijn bijna volledig omsingeld. De bezetting gaat door. Maar er is iets van terugtrekking zichtbaar. Ooggetuigen melden een stroom van schepen langs de Waddeneilanden, richting het oosten, zo meldt Brabantsch Nieuwsblad. Maar de geallieerde inspanningen zijn vooral gericht op het Derde Rijk. Van alle kanten dringen de geallieerden dieper Duitsland binnen. Op deze dag in 1945 bereiken Britse troepen de Elbe. De Amerikanen veroveren Leipzig. Sovjet-legers breken door de laatste grote verdedigingslinie richting Berlijn. Ze rukken via de Seelower Hoogten op naar de hoofdstad van het Derde Rijk en vanuit het noorden. De omsingeling begint. Volgens Nederlandse kranten staan ze al op 30 kilometer van Berlijn, waar Hitler in zijn bunker zit.

Het grootste deel van Noord-Brabant is in de herfst van 1944 bevrijd. Behalve Het Land van Heusden en Altena. Dat kreeg pas in mei 1945 de vrijheid terug. Dagelijks lees je in deze serie over de gebeurtenissen aan het eind van de Tweede Wereldoorlog in Europa.