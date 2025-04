Scholieren beschoten vanuit huis, schutter spoorloos

Vanuit een huis aan de Elegaststraat in Eindhoven is maandagmiddag geschoten op leerlingen van Het Dok. Dit is een school voor speciaal onderwijs. De scholieren zouden onder vuur zijn genomen toen ze bij de ingang van het schoolplein stonden.

Ze voelden dat ze door iets geraakt werden en meldden zich direct bij leerkrachten op school. Vermoedelijk is er geschoten met een airsoftwapen. Aan het gebruik van dit soort wapens zijn strenge regels verbonden. Hiermee kunnen kleine balletjes afgevuurd worden.

De leerlingen raakten niet gewond, maar ze zijn wel enorm geschrokken. De schoolleiding besloot na de melding van de leerlingen de politie te bellen. Agenten hebben in de omgeving vergeefs gezocht naar een schutter. Ook hebben ze navraag gedaan bij enkele huizen in de buurt van de school. Dit leverde niets op.

De politie rukte massaaal uit (foto: SQ Vision).

Een aantal van de ingezette agenten (foto: SQ Vision).