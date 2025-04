Enorme ontploffing: deze man pleegde aanslag op kapperszaak

Bij een kapperszaak aan de Tolbrugstraat in Breda zijn in januari twee aanslagen gepleegd. De politie heeft dit maandag bekendgemaakt in Bureau Brabant. Er raakte niemand gewond, maar de eigenaar van de zaak is enorm geschrokken.

Op 10 januari werd brand gesticht. Vier dagen later ging er een explosief af bij de kapperszaak. Van deze tweede aanslag worden in het opsporingsprogramma duidelijke beelden getoond.

Eerst een steen, dan een fles tegen de gevel Er is te zien hoe een man relaxed op weg gaat naar het doelwit. Met een groene fles in de hand loopt hij op de kapperszaak af. Eerst gooit hij een steen naar de voorgevel, vervolgens een fles wat tot een geweldige ontploffing leidt. De klap is door verschillende camera’s in beeld gebracht.

Nadat de man zijn werk had gedaan, rent hij over dezelfde weg terug, over onder meer de Markendaalseweg. Daarna verdwijnt hij uit beeld. Letterlijk en figuurlijk: hij is nog steeds spoorloos. De schade aan de voorgevel is groot, tot ver boven de voordeur is de muur zwartgeblakerd.

Bang voor herhaling

Volgens de politie is niet alleen de eigenaar geschrokken. Ook de buurt maakt zich grote zorgen, want omwonenden zijn bang voor herhaling. Onder meer omdat niet duidelijk is waarom en door wie de ellende is veroorzaakt.