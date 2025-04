Drugs gevonden in vrachtwagen: speciaal team ingezet voor bewaking

De politie is deze maandag aan het eind van de middag druk doende geweest met het doorzoeken van een vrachtwagen op de Huizingalaan in Eindhoven. Het voertuig zou volgens een woordvoerder van de politie geladen zijn met ‘een onbekende hoeveelheid vermoedelijke drugs’. Er stonden diverse politiewagens rondom de vrachtwagen. Even later reden zeker tien politiewagens mee toen de truck werd afgevoerd.

Agenten werden opgetrommeld nadat iemand een verdachte situatie had gemeld. Na een grote zoekactie in de omgeving is de chauffeur van de vrachtwagen niet gevonden. De woordvoerder van de politie kon niet bevestigen dat agenten op zoek waren naar de bestuurder

De pakketten drugs die in de vrachtwagen werden aangetroffen, zaten tussen een andere lading, waarvan de inhoud niet bekend is. De politie hield er rekening mee dat criminelen terug zouden komen in verband met de waarde van de verdovende midden. Daarom werd de vrachtwagen door een speciaal team van de politie bewaakt totdat het voertuig onder begeleiding van agenten kon worden weggesleept. Dit gebeurde uiteindelijk onder begeleiding van zeker tien politiewagens.