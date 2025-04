Henny Vrienten speelde voor een prikkie op trouwfeest van Frans en José

Vijfenveertig jaar geleden, twee smoorverliefde mensen en een bruiloft. Frans en José van Aarle uit Tilburg gaven elkaar in 1980 het ja-woord, en Frans' vader had als verrassing een bandje geregeld om op te treden op het trouwfeest. Met op de basgitaar... niemand minder dan Henny Vrienten.

"Hij was toen nog helemaal niet bekend", vertelt de nu 67-jarige Frans, die inmiddels alweer 45 jaar gelukkig getrouwd is met zijn José. "Ze speelden Engelstalige liedjes, maar ook Brabantse gouwe ouwe, zoals 'Het leven is goed op het Brabantse land'. Dat was onze openingsdans, en binnen een mum van tijd stond de hele dansvloer vol."

Het was enkele maanden voordat Henny zich als zanger voegde bij de immens populaire band Doe Maar, voordat hij hits componeerde als 'Doris Day' en 'Eén nacht alleen', en voordat duizenden jonge meisjes volledig in katzwijm van hem raakten.

Hoe komt Henny Vrienten op een bruiloft in Tilburg terecht? "Mijn vader had destijds een fotozaak", zegt Frans. "Een van zijn vaste klanten was René Frijters, die een boekingsbureau had. Willy Alberti, Mieke Telkamp, de Zangeres zonder Naam en Vader Abraham, allerlei bekende artiesten stonden bij hem onder contract."

"Mijn vader vroeg hem toen, 'Heb je misschien een leuk bandje dat kan komen spelen op de bruiloft van mijn zoon?'. Nou, dat had hij wel. En zo verscheen Trio Fender bij ons als verrassing op het podium. We hadden verwacht dat er een dj of zo zou zijn, maar dit was natuurlijk veel leuker."