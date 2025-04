Zoon van Ruud van Nistelrooij tekent contract tot 2028

Wordt de 17-jarige Liam van Nistelrooij de toekomstige spits van PSV-1? Het is nu nog veel te vroeg om die vraag te beantwoorden, maar de Eindhovense club heeft wel vertrouwen in de zoon van oud-trainer en voormalig topspits van PSV, Ruud van Nistelrooij. Hij heeft een neusje voor de goal, zo laat PSV op zijn website weten. Liam heeft een contract getekend tot 2028.

Vader Ruud is in ieder geval trots, zo laat hij via Instagram weten. De huidige trainer van het Engelse Leicester City spreekt van een ‘proud moment’.

Ook andere mensen reageren positief op de eerste verbintenis die Liam met PSV overeen is gekomen. Onder hen Arnold Bruggink. De voormalig aanvaller van PSV, die nu technisch directeur van FC Twente is, is zelfs ‘super trots’.

Dat je als zoon van een succesvolle topsporter het ook zo ver gaat schoppen, is afwachten natuurlijk. Eén van de mensen of organisaties die blij zijn met het vastleggen van Van Nistelrooij junior ziet het wel zitten: “New legend in the making.” De tijd zal het leren.

Liam begon zijn PSV-loopbaan in 2017 bij de o10. Volgens kenners binnen de club heeft hij het instinct om op het juiste moment op de juiste plek te staan. Daarnaast worden penalty’s hem steevast toevertrouwd. Hij staat ook bekend als een speler met spelintelligentie en leiderschapskwaliteiten.

Liam heeft zich dit seizoen overigens al goed laten gelden: in dertig wedstrijden voor PSV onder 17 scoorde hij twintigmaal. Onder meer door zijn scoringsdrift strijdt zijn team nog op alle fronten mee. De ploeg van trainer Pieter Schrassert Bert werd al najaarskampioen en kan algeheel kampioen worden door of de voorjaarstitel te pakken of de finalewedstrijd te winnen. Ook kan ze nog de beker winnen.