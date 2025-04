Mannen slopen zomaar een dure Porsche in een parkeergarage

Een op het oog nieuwe, witte Porsche is in een parkeergarage in Breda vernield door twee mannen. Eén van hen sprong zelfs op de motorkap en trapte daarna de voorruit van de auto aan gruzelementen. Het gebeurde vorig jaar mei, de politie wil nu weten wat de twee mannen heeft bezield, om wie het gaat en waarom juist deze wagen het moest ontgelden.

In het opsporingsprogramma Bureau Brabant zijn de twee verdachten duidelijk in beeld te zien. "Ze staan er goed op", zegt een woordvoerder van de politie. Hij hoopt dat het tweetal door de oproep snel kan worden aangehouden. De twee mannen die door de politie worden gezocht, maakten deel uit van een groep van zeven mensen. Deze vier mannen en drie vrouwen reden op 4 mei 2024 met drie verschillende auto’s parkeergarage De Prins aan de Middellaan binnen. Dat is allemaal geregistreerd door camera's in de parkeergarage.

Op camerabeelden is ook te zien dat ze naar buiten gaan, maar ook dat ze de volgende nacht terugkeren. Eén van de mannen, een stevig gebouwd persoon met een wit bedrukt T-shirt, blijkt ergens door gefrustreerd te zijn, want hij slaat meermalen met een vuist op een glazen deur. Vervolgens is te zien hoe ze in de parkeergarage naar hun auto lopen. Dan gooit de man met het witte T-shirt zijn jas op een witte Porsche en slaat hij hard op één van de koplampen. De andere leden van de groep proberen hem in bedwang te houden, op één na. Die stampt op het voorfront van de auto, valt en wil nog wat uithalen. Op de motorkap springen

Een vrouw probeert hem hiervan met heel veel moeite te weerhouden, maar ze moet hem laten gaan. De man neemt een aanloop om bovenop de motorkap te springen. En hierna deelt hij karatetrappen uit op de voorruit, die helemaal verbrijzelt. Met de andere leden van de groep, die waarschijnlijk die nacht waren uitgegaan, verdwijnt hij daarop uit beeld. De man met het witte shirt zie je nog wat wilde gebaren maken. Overigens laat de politie in Bureau Brabant weten dat ze graag eerder aandacht aan deze zaak had willen besteden, maar het onderzoek kostte veel tijd.