Gemeente stuurt brandbrief aan asielminister Faber: 'Gaat zo niet langer'

Burgemeester, wethouders en de gemeenteraad van Best eisen van minister Marjolein Faber een krachtig en helder signaal over de uitvoering van de spreidingswet. In een brandbrief aan de minister wil de gemeente Best dat de minister haar expliciete steun uitspreekt voor de lokale overheden die de wet moeten uitvoeren van de rijksoverheid. Best voelt zich door de minister in de steek gelaten.

In de brief wordt verwezen naar de ongeregeldheden bij een informatiebijeenkomst die bijna twee weken geleden door de gemeente was belegd. Zowel binnen als buiten de sporthal was het onrustig. Het liep zelfs zo uit de hand dat de bijeenkomst voortijdig moest worden afgebroken. Onder anderen personeel van de gemeente Best werd bedreigd en hiervan is aangifte gedaan door het gemeentebestuur.

Met de brief die aan Faber wordt gestuurd, onderstreept de gemeente dat ze rijksbeleid uitvoert, maar ook dat ze ervoor past om hierbij ernstige veiligheidsrisico’s te lopen. “Zo gaat het niet langer. Geweld mag niet lonen in onze democratische rechtsstaat”, schrijft het gemeentebestuur. Het hekelt ook Tweede-Kamerleden die oproepen om naar betogingen te gaan tegen de komst van een asielzoekerscentrum (azc). De gemeente Best vraagt nu aan Faber om haar verantwoordelijkheid te nemen. “Wij hopen dat u oog en oor heeft voor onze zorgen.” De minister wordt uitgenodigd om eens naar Best te komen: “U bent van harte welkom.”

De brief kwam aan de orde tijdens een raadsvergadering van de gemeente Best. Om te voorkomen dat mensen die niet op een groot azc zitten te wachten die bijeenkomst zouden verstoren, was het gemeentehuis voor burgers vanaf zes uur maandagavond gesloten. Om het pand stonden hekken. Er kwamen ruim honderd mensen naar het Dorpsplein om buiten hun onvrede te uiten. Het bleef deze keer rustig, al moest de politie wel een enkele keer vermanend optreden, onder meer toen er vuurwerk werd afgestoken. Tegen negen uur waren er nog maar een man of twintig, vooral jonge, demonstranten. De raadsvergadering verliep ordelijk.

Om het gemeentehuis stonden hekken (Persbureau Heitink).

Veel hekken in Best (Persbureau Heitink).