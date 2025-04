112-nieuws: boete voor 96 automobilisten • auto schept voetganger

21.21

De demonstraties voor de komst van azc's in Best en Someren zijn gisteren rustig verlopen. Omdat het de vorige keer in Best uit de hand was gelopen, was de Mobiele Eenheid (ME) daar aanwezig, werden auto's gecontroleerd, mensen gefouilleerd en stonden er hekken en betonblokken. Deze maatregelen werden ook in Someren genomen.