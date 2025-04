Gijs blinkt uit bij politie dankzij zijn autisme: 'Wil hem niet meer kwijt'

Tussen de sirenes en uniformen vond Gijs Repriels (40) uit Oisterwijk de rust waar hij naar zocht. Door zijn autisme viel hij jarenlang steeds uit bij meerdere werkgevers. Nu analyseert hij camerabeelden voor de politie. Ze willen hem daar niet meer kwijt. Dit is waarom de politie Gijs wél begreep en wat dat opleverde. "Ik heb weer zelfvertrouwen", glundert Gijs.

Een foto van zijn hoofd pronkt op de poppetjes van de voetbaltafel, net als zijn collega's. Boven zijn bureau prijkt een blauw tegeltje met de tekst: 'Als er niet gewerkt hoeft te worden, ben ik erbij - Gijs.' De veertiger is helemaal ingeburgerd bij de dienders in blauw op het bureau van Basisteam Leijdal in Tilburg.

Dit is pas echt inburgeren (foto: Raymond Merkx).

Hoofdpijn en stress

Hoe anders was dat jaren geleden. Gijs ging naar het speciaal onderwijs en kreeg pas op zijn 28e de diagnose autisme. Hij viel uit bij andere werkgevers. "Ik had toen weinig zelfvertrouwen." Gijs probeerde van alles: afwasser, magazijnmedewerker, assistent-meubelmaker en later schoonmaker op een school. "Ik haalde daar weinig voldoening uit." Hij was vaak overprikkeld, kon sociaal moeilijk mee en had veel last van hoofdpijn en stress.

Nu analyseert hij sinds 2021 camerabeelden van inbraken, diefstallen, vernielingen en andere vaak voorkomende misdrijven. En hoe. "Maanden later kan hij nog een verdachte herkennen. Die heb ik eerder gezien, roept hij dan. Gijs is heel snel", vertelt zijn baas Cissy Oerlemans trots. "Hij ziet alles en slaat het goed op."

"Heel vet en spannend"

"Heel vet en heel stoer! Ik had het nooit voor mogelijk gehouden dat ik bij de politie zou werken. Ik had je uitgelachen als je me dit jaren geleden had verteld", lacht Gijs. "De politie is heel vet en spannend." Zo hielp hij onlangs mee met het achterhalen van een dader die een vrouw in een rolstoel had beroofd. "Heel tof dat je iemand kan helpen."

Gijs analyseert camerabeelden (foto: Raymond Merkx).

Tuurlijk is zijn werkplek aangepast. Hij heeft een eigen werkruimte waar hij de deur lekker dicht kan doen. Ook gaat hij 's middag in de pauze even alleen wandelen. En hij maakt kortere dagen van zes uur per dag. Cissy: "Het was even wennen. In het begin keek hij de kat uit de boom." Nu ligt hij goed in het team en wil ze hem absoluut niet meer kwijt. Hij haalde een opleiding om telefoons uit te lezen en binnenkort volgt hij een opleiding internet rechercheren.

"Ik ben niet 24/7 autistisch."

Vooroordelen zijn er genoeg over mensen met autisme. "Dat we niet intelligent zijn. Ik ben niet 24/7 autistisch. Ook zijn mensen met autisme echt niet allemaal hetzelfde", weet Gijs. De politie deelde zijn verhaal onlangs om anderen te inspireren. Gijs is overladen met positieve reacties. Hij hoopt andere mensen met autisme te helpen met het doen van zijn verhaal. Hij heeft een duidelijke boodschap: "Met begeleiding kun je meer doen dan je denkt!"

Gijs en zijn baas Cissy (foto: Raymond Merkx).