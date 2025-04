Auto geschept door trein bij politieachtervolging: agenten niet vervolgd

De agenten die in november vorig jaar een achtervolging inzetten die eindigde met een dodelijke aanrijding op het spoor in Berghem, worden niet vervolgd. De agenten zaten achter een gestolen auto aan, toen deze auto op een spoorwegovergang werd aangereden door een trein. De twee inzittenden (43 en 29) kwamen bij het ongeluk om het leven kwamen. Het Openbaar Ministerie (OM) concludeert dinsdag dat de agenten niets te verwijten valt.

De auto reed tijdens de achtervolging met hoge snelheid over een gesloten spoorwegovergang aan de Burgemeester van Erpstraat in Berghem. Het voertuig werd geschept door een trein en de twee mannen kwamen daarbij om het leven. Van de auto was niets meer over, opvallend genoeg waren de spoorbomen niet beschadigd.

'Goed en rechtmatig gehandeld'

De Rijksrecherche onderzocht of de agenten juist hebben gehandeld tijdens de achtervolging. Zo werden ze als getuigen verhoord. Ook werden meldkamergesprekken beluisterd, camerabeelden uit de omgeving bekeken en meerdere getuigen gehoord.

Uit dat onderzoek blijkt nu dat de betrokken agenten niets te verwijten valt. Zo was er een gegronde reden voor de achtervolging en verliep die volgens de richtlijnen. De agenten hebben naar het oordeel van het OM goed en rechtmatig gehandeld. Dat de bestuurder ervoor koos de gesloten spoorwegovergang op te rijden, valt de agenten volgens het OM niet aan te rekenen. Zij worden dan ook niet vervolgd.