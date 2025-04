Groot politieonderzoek: invallen in huizen in Tilburg en Goirle

De politie heeft dinsdag in de vroegte van de ochtend invallen gedaan in huizen in Tilburg en Goirle. De invallen werden gedaan in een groot landelijk politieonderzoek. Dat bevestigt de politie aan Omroep Brabant. Volgens buurtbewoners zijn zowel in Tilburg als in Goirle mensen opgepakt.

"De actie loopt op dit moment nog, meer informatie volgt later" , zegt een politiewoordvoerder. De politie-invallen in onze provincie gebeurden in een huis aan de Keper in Goirle en in een huis aan de Marconistraat in Tilburg. Buurtwoners spreken over arrestaties

In Tilburg lopen agenten met bivakmutsen rond en worden honden ingezet. Volgens een buurtbewoner is zeker één bewoner van het huis opgepakt.

Ook in Goirle liepen agenten met bivakmutsen rond. Rond tien uur zijn de agenten weer bij het huis aan de Keper vertrokken. Op de deur van het huis is nog de schade van de inval te zien. Volgens een buurvrouw wonen een man en een vrouw in het huis in Goirle. De man zou zijn opgepakt.

De schade aan de deur.