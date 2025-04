Invallen in groot politieonderzoek naar wapenhandel: 3 verdachten opgepakt

Bij de invallen dinsdagochtend in huizen in Tilburg en Goirle zijn twee mannen (30 en 32) opgepakt. De invallen werden gedaan in een groot onderzoek naar vuurwapenhandel, zo maakte de politie dinsdagmiddag bekend. Later op de dag werd ook nog een derde verdachte opgepakt. Dat gebeurde in een pand in onze provincie waar soft- en harddrugs werden gevonden. Waar precies is niet bekend.

De twee opgepakte mannen in Goirle en Tilburg boden 'vermoedelijk handvuurwapens, raketwerpers, automatische vuurwapens en handgranaten' aan, meldt de politie dinsdagmiddag. Ze verhandelden die wapens volgens de politie via communicatie-apps. De politie doorzocht in Tilburg en Goirle zes huizen, een garagebox en een bedrijfspand. Bij de invallen werden een vuurwapen, meerdere kilo’s cocaïne, andere drugs en illegaal vuurwerk gevonden. Daarnaast vond de politie 17.500 euro aan briefgeld en 7.000 dollar aan cryptovaluta. Over de derde verdachte deelt de politie verder geen informatie. Ook is het onduidelijk waar precies de politie welke vondsten heeft gedaan.

Buurtwoners spreken over arrestaties

In Tilburg vond vroeg in de ochtend in elk geval een inval plaats in een huis aan de Marconistraat. Volgens een buurtbewoner werd een bewoner van het huis opgepakt. Bij het huis werd bijna de hele ochtend onderzoek gedaan door agenten met bivakmutsen op. Ook werden honden ingezet. In Goirle verrichte de politie een inval in een huis aan de Keper. Ook daar liepen agenten met bivakmutsen rond. Rond tien uur vertrokken de agenten weer bij het huis. Op de deur van het huis was de schade van de inval later goed te zien.

De schade aan de deur.