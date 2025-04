Stafford aan lot overgelaten in snikhete caravan: taakstraf voor Peter

Stafford Gradje was vorig jaar bijna dood. Zijn baasje voor één dag liet het beest aan haar lot over op een tropische dag: zonder drinkwater, in een snikhete caravan. De politierechter in Breda kon er niet over uit en legde 'oppas' Peter P. (60) een taakstraf op van 50 uur.

Het was tropisch warm op 12 augustus vorig jaar. Volgens het officiële weerstation in Gilze-Rijen werd het die dag 32,7 graden. Bosschenaar Peter P. reed die dag in zijn vrachtwagen en nam stafford Gradje een dagje onder zijn hoede. Maar hij besteedde vanaf het eerste moment geen aandacht aan het dier. Hij liet haar uren in de volle zon zitten en eenmaal op de camping in Esbeek sloot hij het dier op in zijn caravan, met alleen de bovenkant van het deurtje nog open.

Zelf ging hij lekker een biertje drinken, maar de hond kreeg niks. Toen Peter wegging om wat drinken te halen, gingen ongeruste campinggasten een kijkje nemen bij de hond. Die lag levenloos in de caravan, zonder drinkwater. Het was er een bende, de hond lag in zijn eigen uitwerpselen en braaksel.