Efteling nadert grens maximum aantal bezoekers per jaar

De Efteling heeft 4,9 miljoen bezoekers gehad in 2024. Met dit bezoekersaantal bleef het park net binnen de grenzen van de natuurvergunning. In de vergunning is vastgelegd dat het attractiepark maximaal vijf miljoen bezoekers per jaar mag ontvangen. Met een netto omzet van meer dan 300 miljoen euro en een netto bedrijfsresultaat van 36,8 miljoen euro spreekt de Efteling van een succesvol jaar.

Het totaal aantal bezoeken steeg tot 5,6 miljoen. Het verschil van 700.000 tussen het aantal individuele bezoekers en bezoeken zijn mensen die meerdere dagen in het park verblijven. Maar deze bezoekers hebben volgens de Efteling, ondanks een langer verblijf, dezelfde verkeersbeweging en stikstofuitstoot als dagjesmensen. En tellen dus maar één keer mee in de ramingen voor individuele bezoekers. In de natuurvergunning wordt gekeken naar het aantal unieke bezoekers en de verkeersbewegingen vanwege de stikstofuitstoot. De Efteling mag volgens de natuurvergunning ieder jaar maximaal 5 miljoen bezoekers ontvangen. Als er meer mensen zijn, kan dat bijvoorbeeld door de vele autoritten leiden tot schade aan het nabijgelegen natuurgebied Loonse en Drunense Duinen. De Efteling balanceert dan ook op het randje met 4,9 miljoen individuele bezoekers. Als ze het aantal van 5 miljoen overschrijdt, ligt een boete op de loer of zou het park mogelijk moeten sluiten.

"Kunnen niet meer doen dan afwachten en ons zo goed mogelijk voorbereiden op verschillende scenario’s."

"Op dit moment is er nog geen duidelijkheid over onze nieuwe natuurvergunning", zo laat een woordvoerder weten. De aanvraag ligt al jaren bij de provincie maar vanwege het stikstofslot worden er geen nieuwe vergunningen afgegeven. "We kunnen daarom niet meer doen dan afwachten en ons zo goed mogelijk voorbereiden op verschillende scenario’s." Het aantal bezoekers wordt door het park ondertussen in de gaten gehouden. "Er is nog een kleine ruimte om meer gasten te ontvangen binnen de grens van 5 miljoen bezoekers, maar die marge is minimaal", aldus de woordvoerder. Het park denkt al wel na over verschillende scenario's, mochten ze het maximale bezoekersaantal toch overschrijden. Wat dat voor scenario's zijn, kan hij niet zeggen. "Daarover is op dit moment nog geen concreet besluit genomen, dus we kunnen daar nu nog niets specifieks over zeggen."

"Danse Macabre is verrijking voor het park."

In 2024 kwamen weer meer bezoekers uit het buitenland voor een dagje of een weekend naar de Efteling. Het afgelopen jaar investeerde de Efteling voor ruim 105 miljoen euro in het park. Onder meer in de nieuwste attractie Danse Macabre, de renovatie van het kasteel van Doornroosje, het snoephuisje van Hans en Grietje maar ook in het Efteling Grand Hotel dat binnenkort geopend wordt. De opening van Danse Macrabre noemt algemeen directeur Fons Jurgens een hoogtepunt van 2024. "De reacties op deze attractie, die uniek is in de wereld, zijn razend enthousiast. Het is een absolute verrijking voor ons park." Het personeel ontving van bezoekers een 8,9 als rapportcijfer.