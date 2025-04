Slingerende karavaan op oranje wielen door het hart van Kuala Lumpur

Filmmaker Martijn uit Helmond springt dit keer achter op de fiets in Kuala Lumpur, de hoofdstad van Maleisië. Hier hebben Angelique Noordeloos uit Berghem en haar vriend Mike Jansen een bijzondere missie. Ze laten mensen al trappend kennismaken met wat het authentieke Maleisië allemaal te bieden heeft. Teh tarik, het populaire lokale drankje, en lekkernijen zoals laksa en ketupat. Op die manier willen ze de lokale economie een positief duwtje geven.

Kuala Lumpur is een smeltkroes van verschillende culturen in Zuidoost-Azië. De geur van noedelsoep in Chinatown, toeterende taxi's, brutale apen bij de tempels en de ontiegelijk hoge Petronas Twin Towers. De stad bruist en beton, spiegelglas en groene palmbomen gaan er hand in hand. Met Mike Bikes gidsen Angelique en Mike de toeristen al fietsend door deze metropool.

"In 2014 zijn we op vakantie gegaan naar Maleisië", vertelt Angelique . "Op ons laatste logeeradres ontmoetten we bij toeval de minister van Toerisme." Een wederzijdse klik groeide uit tot een vriendschap. De minister kwam zelfs op visite bij hen thuis in Brabant. "Op een gegeven moment zagen we elkaar weer tijdens een handelsmissie in Amsterdam en toen viel hem op hoeveel fietsen er waren. "Iedereen fietst hier", zei hij. "Ik zou dat ook graag zien in Kuala Lumpur."

Hij vroeg het stel of ze hem konden helpen om de Maleisische bevolking op een originele manier op de pedalen te krijgen. "Vroeger fietste zo'n beetje de hele bevolking van Maleisië. Het was een goedkoop vervoermiddel", zegt Mike. "Met de jaren bloeide de economie op en zag je dat iedereen langzamerhand in de auto of op de brommer stapte. Nu slibt de stad dicht, waardoor de overheid heeft besloten in te zetten op meer duurzaam vervoer."