Vader en moeder in de cel na poging om dochtertje (5) te wurgen

Een Pakistaans stel uit Breda zit al ruim drie maanden vast vanwege het proberen te wurgen en slaan van hun dochtertje van vijf. Dat bleek dinsdag voor de rechtbank in Breda tijdens een eerste inleidende zitting. De ouders geven toe dat niet alles perfect liep in huis, maar ontkennen dat er iets is gebeurd.

Urenlang hard huilen Toen hun dochtertje twee weken oud was zijn Uzma en Ahmed uit Pakistan naar Nederland gevlucht. Hun dochtertje bleef vijf jaar bij oma en kon toen pas naar Nederland komen. Eenmaal in Breda bleek ze urenlang hard te huilen en een goede methode om daarmee om te gaan, vonden de ouders niet.

Beiden ontkennen dat ze dit hebben gedaan. Hun advocaat legde uit dat het weliswaar niet makkelijk ging in het gezin in Breda, maar dat er bijzondere omstandigheden waren.

Beiden zitten hier niet voor niks. De man en vrouw worden samen verantwoordelijk gehouden voor poging tot doodslag op hun, toen in 2023, 5-jarige dochtertje door haar proberen te wurgen met de handen of een snoer. De vrouw zou haar dochter ruim een jaar later ook hebben geslagen met een telefoon.

Eerst loopt Ahmed M. (34) de rechtszaal in. Ondertussen vraagt de advocaat of hij zo even zijn vrouw Uzma (34) mag omhelzen, omdat ze elkaar al lang niet hebben gezien. Maar de voorzitter van de rechtbank is onverbiddelijk: dat mag niet.

Een tik hielp nog het beste. Maar wurgen en hard slaan, hebben ze beslist niet gedaan, legde hun advocaat uit. Uzma heeft afgelopen vrijdag in een verhoor eindelijk toegegeven dat ze haar dochter met een telefoon heeft geslagen. Ze durfde het niet te zeggen uit angst voor de reactie van haar man. Maar ze bezweert dat ze niet hard heeft geslagen en dat de geconstateerde verwondingen niet overeenkomen met de klap. Dat het kind vol zat met blauwe plekken kwam volgens de moeder door een val van de trap.

De advocaat had ook verklaringen voor de wonden in de hals van het kind. Ze zou last hebben gehad van eczeem en veel hebben gekrabd. En bovendien zijn zulke kleine wondjes absoluut geen bewijs voor wurging, aldus de advocaat.

Aanwijzingen voor mishandeling

Ook het meisje zelf of haar broertjes hebben in een speciaal studioverhoor niets gezegd over wurging, meldde de advocaat. En, omdat er volgens haar daarom geen sprake kan zijn van poging tot doodslag vroeg ze om de vrijlating van Uzma en Ahmed.

De officier van justitie zag echter wel degelijk aanwijzingen voor de mishandeling en de poging tot doodslag. Volgens haar kan een jong kind best blauwe plekken hebben, maar niet letsels zoals het dochtertje had, zoals een blauw oog, halsletsel en blauwe plekken over haar hele lijf. Daarnaast neemt ze het de ouders kwalijk dat ze hun kinderen hadden opgedragen dat ze nergens over mogen praten.

De ouders vroegen de rechter emotioneel om een tweede kans. “Er zijn wel dingen gebeurd, die niet goed waren”, gaf Ahmed toe via de tolk. Maar die zijn volgens hem niet zo ernstig dat hij en zijn vrouw in de cel moeten blijven.

Moeder smeekt om hulp

“Please, please”, smeekte Uzma huilend. “Ik verontschuldig mij en schaam me ook. De kinderen zijn depressief en als moeder ga ik daar aan onderdoor. Please, please. Er zal niks meer gebeuren en we vragen om hulp.”

Na een kort beraad was de rechtbank duidelijk: de twee ouders blijven voorlopig vastzitten. Zij in de vrouwengevangenis Nieuwersluis bij Utrecht en hij in het Huis van Bewaring in Sittard.

Ze zien elkaar weer op de volgende zitting op 1 juli.