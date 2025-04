Horrorklusser gebruikte voorschotten voor drugsverslaving en moet de cel in

Horrorklusser Nicky H. (33) uit Waalwijk heeft 24 maanden cel gekregen, waarvan zes voorwaardelijk voor het oplichten van tientallen klanten. Dat heeft de rechtbank in Breda dinsdag geoordeeld. H. maakte tientallen klusafspraken maar deed zijn werk maar deels of helemaal niet. Alle voorschotten gingen op aan zijn drugsverslaving.

Volgens de rechtbank ging hij geraffineerd te werk. Daar was volgens de rechtbank best wat organisatie voor nodig. Namen, bedrijfsnamen, nummers van de Kamer van Koophandel, adressen, telefoonnummers en andermans bankrekeningen. De rechtbank gelooft dan ook niet dat H. door zijn drugsverslaving niet wist wat hij deed.

Van honderd tot duizenden euro's het schip in

Twee weken geleden zaten 11 van de 53 mensen die hun schade vergoed wilden zien in de rechtszaal. Van de 53 aanklachten achtte de rechtbank er 38 bewezen. Ze gingen allemaal voor gemiddeld een paar honderd euro tot een paar duizend euro het schip in.

De oplichtingszaken speelden vooral in Brabant: Tilburg, Waalwijk, Oosterhout, Dussen, Den Bosch, Kaatsheuvel, Dongen, Etten-Leur, Raamsdonksveer, Wouw, Waspik, Sprang-Capelle, Bergen op Zoom en nog veel meer. Maar ook buiten Brabant was Nicky tussen 2018 en 2021 actief.

Nicky liftte vaak mee op namen van bestaande bedrijven of klussers. Zo bleken talloze klusbedrijven zoals onderhoudsbedrijf Martien Scheppers, klusbedrijf Roels, AS Schilderwerken en Vos Totaalonderhoud allemaal dezelfde persoon te zijn: Nicky H. Ook veel van deze bedrijven en personen deden aangifte tegen H. vanwege misbruik van hun goede naam.

Urinecontroles en schadevergoedingen

Behalve de celstraf van 24 maanden, waarvan zes maanden voorwaardelijk, moet Nicky gedurende zijn proeftijd van drie jaar urinecontroles laten doen. Hij mag geen drugs meer gebruiken. Daarnaast moet hij schadevergoedingen betalen aan zijn slachtoffers.

En na deze rechtszaak lijkt Nicky H. nog niet klaar te zijn. Inmiddels loopt er een nieuwe zaak met zeventien aangiftes en wordt er gekeken naar tien andere aangiftes. De dag voor deze rechtszaak kwam er nóg een aangifte binnen, die dateert van rond de jaarwisseling.