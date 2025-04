Opnieuw brand in bosgebied Drunen, vuur snel onder controle

De brandweer is opnieuw uitgerukt naar Drunen voor een bosbrand. Het sein brand meester is gegeven. De brandweer is bezig met nablussen. Het is de derde keer in een week tijd dat er in een bosgebied aan de Kanaalweg in Drunen brand uitbreekt.

De brand is om tien voor twaalf dinsdagmiddag gemeld bij de brandweer. Ze had het vuur na tien minuten onder controle. Vervolgens laaide het opnieuw op maar de brandweer kon het vuur opnieuw snel blussen.