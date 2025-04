Een stad als nationaal park, hier in Brabant gaat het gebeuren

Brabant heeft er een bijzonder nationaal park bij. Vanaf volgende maand draagt Breda officieel de titel 'National Park City'. Dat is een internationale erkenning voor een stad waar natuur en stedelijk leven hand in hand gaan. De Baroniestad is daarmee de eerste stad in Nederland die de titel toegekend krijgt.

De titel wordt op 20 mei officieel toegekend door National Park City Foundation uit Londen. Dat is een wereldwijde beweging van mensen die werken aan meer groen en biodiversiteit in een stad. Het doel van de foundation is dat er binnen enkele jaren minimaal 25 National Park Cities zijn.

"Deze titel is een erkenning en dient als inspiratie om hiermee door te gaan."

Breda krijgt de titel omdat bewoners, ondernemers en gemeente al lange tijd intensief samenwerken om de stad groener, gezonder en natuurlijker te maken. “Deze titel is een erkenning voor de vele bewoners, ondernemers en organisaties die zich inzetten om Breda te vergroenen en het dient als inspiratie om hiermee door te gaan,” zegt Joost Barendrecht, voorzitter van de stichting 'Breda Stad in een Park'.

“Het is vooral een stimulans om meer inwoners enthousiast te maken om met groen aan de slag te gaan. Dat hoeft niet altijd heel groot te zijn. Ook een geveltuintje levert al een mooie bijdrage. Samen zorgen we ervoor dat Breda blijft bloeien als een stad waarin natuur en mensen elkaar versterken.”

"We willen een stad zijn waarin mensen elkaar in de buitenruimte kunnen ontmoeten."