Gemeente verwacht opnieuw demonstraties tegen azc Uden

De gemeente Maashorst gaat ervan uit dat woensdagavond bij een informatiebijeenkomst opnieuw wordt gedemonstreerd tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum in Uden. Inwoners zouden daartoe oproepen. Vorige week liep een protest rond een eerste bewonersbijeenkomst uit op rellen. De Mobiele Eenheid (ME) moest toen ingrijpen en zes mensen werden opgepakt.

Op de eerste bijeenkomst, vorige week woensdag, kwamen ongeveer driehonderd inwoners af. Zij werden geïnformeerd over de drie locaties in Uden, Schaijk en Zeeland die aangewezen zijn voor de opvang van vluchtelingen.

Net als vorige week wordt voor actievoerders een speciaal 'demonstratievak' ingericht tegenover de Kruisherenkapel in Uden, waar de informatiebijeenkomst is. Voor die bijeenkomst hebben zich 255 bewoners aangemeld.

Bekijk hier de beelden van de bijeenkomst waarbij de ME in actie moest komen:

Betogers staken zwaar vuurwerk af en bekogelden agenten met onder meer stenen en glas. Ook werd met pepperspray naar agenten gespoten. De politie wil dat er een strafrechtelijk onderzoek komt naar geweld tegen de agenten bij het protest.

In totaal heeft de politie zes mensen aangehouden. Het gaat om mannen tussen de 19 en 46 jaar uit Uden, Bergeijk, Veghel en Stramproy. Nieuwe arrestaties worden vooralsnog niet uitgesloten.

De gemeente Maashorst vangt momenteel driehonderd asielzoekers op in een voormalig Van der Valk-hotel in Uden. Die opvang stopt per 1 oktober 2026. De gemeente wil deze groep asielzoekers dan opvangen op een nieuwe locatie aan de Boekelsedijk in Uden.