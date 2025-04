School klaar om met koningspaar de Koningsspelen te openen: 'Echt supervet'

Nog één nachtje slapen voor de leerkrachten en leerlingen van KPO Kindcentrum De Vlindertuin in Roosendaal en dan is het zover. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima brengen dan een bezoek aan hun school om de Koningsspelen officieel te openen.

“Ik vind het echt supervet”, begint schooldirecteur Kamal Assou. Hij mag het koningspaar donderdagochtend rondleiden door ‘zijn’ school.

"Er komt enorm veel bij kijken."

De afgelopen maanden waren gigantisch druk voor Kamal. De school is al ruim vier maanden bezig met de voorbereidingen voor het bijzondere bezoek. “Er komt enorm veel bij kijken. We hebben een aantal bijeenkomsten gehad over verschillende zaken, zoals bijvoorbeeld de veiligheid.” Volgens Kamal is het draaiboek strikt en streng. “Ik vind het heel spannend, hoor. Ik heb al wel wat slapeloze nachten gehad”, lacht hij.

De Koningsspelen staan in het teken van sport, spel en gezond eten. Dingen waar de school normaal gesproken ook al veel mee doet. “Wij zorgen iedere dag voor een schoolontbijt. Daarnaast doen wij veel met sport en spel. Zo is onze gymzaal tot tien uur ’s avonds geopend om kinderen te voorzien van begeleide sportactiviteiten.” De link met de Koningsspelen was voor de directeur daarom snel gelegd.

"De kinderen zijn door het dolle heen."

Dat Kamal het koningspaar mag ontvangen, vindt hij een grote eer, maar vooral voor de leerlingen en ouders vindt hij het erg leuk. “De kinderen waren wel door het dolle heen toen het nieuws bekend werd.” De 11-jarige Amira kijkt uit naar het bijzondere bezoek. “Dit maak je niet iedere dag mee, dus ik vind het wel erg leuk”, vertelt ze tegen ZuidWest TV. Ook de 8-jarige Teun uit groep vier vindt het heel tof dat de Koningsspelen op zijn school plaats gaan vinden. “Ik vind het leuk, maar wel spannend. Het is de eerste keer dat ik ze zal gaan zien”, vertelt hij.

"Ik heb gehoord dat de koning sportief is."

Vooral naar de sporten en spelletjes kijken de kinderen én directeur erg uit. Kamal is benieuwd of de Koning zelf ook mee gaat spelen. “Ik heb gehoord dat hij erg sportief is, dus het zou wel leuk zijn.” Ook voor de wijk Kalsdonk, waar het kindcentrum staat, is het een enorme opsteker. De leefbaarheid in de naoorlogse wijk staat al jaren onder druk. De wijk kampt met problemen zoals armoede, criminaliteit en slechte gezondheid. “Het geeft de wijk een mooie impuls en we kunnen onze school nu mooi op de kaart zetten."

Live op Omroep Brabant Het bezoek van Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima aan KPO De Vlindertuin in Roosendaal is donderdag rechtstreeks te volgen bij Omroep Brabant. Kijk de officiële opening van de Koningsspelen vanaf 11.00 uur online of op televisie.