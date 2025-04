Tientallen kilo's hennep gevonden in verdachte vrachtwagen

In de vrachtwagen die de politie maandagavond aan de Verlengde Huizingalaan in Son in beslag nam, zaten tientallen kilo’s hennep. Dat laat de politie woensdagmorgen weten. Eerder was nog niet duidelijk wat er precies in de vrachtwagen zat. Een politiewoordvoerder had het over 'een onbekende hoeveelheid vermoedelijke drugs'. Het blijkt dus te gaan om tientallen kilo's hennep.

De politie kreeg maandag aan het eind van de middag een tip van een verdachte situatie. Er kwamen veel agenten naar de Verlengde Huizingalaan waar de vrachtwagen stond, maar er was niemand meer te bekennen. Een speciaal team van de politie heeft een tijd lang de vrachtwagen bewaakt.

Op een gegeven moment werd de truck in beslag genomen en afgevoerd. Dat werd uiterst voorzichtig gedaan, omdat de politie rekening hield met de terugkomst van de criminelen. De drugs zijn namelijk veel geld waard. Zeker tien politiewagens reden mee en medewerkers van het takelbedrijf moesten kogelwerende vesten aan.

Hier zie je beelden van de grote politieactie maandag bij de vondst van de vrachtwagen met daarin tientallen kilo's hennep: