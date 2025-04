Examenstunt ontspoord, vernielingen en brand door leerlingen

De politie heeft woensdagmorgen moeten ingrijpen bij een uit de hand gelopen examenstunt in Wijk en Aalburg. Leerlingen staken zwaar vuurwerk af en hebben vernielingen aangericht. Een 15-jarige jongen uit Hedel is opgepakt, omdat hij vermoedelijk een explosief in zijn rugzak had. Volgens de directeur van de school is ook een tweede leerling opgepakt.

De school is druk met het nemen van extra maatregelen voor het galafeest, dat 's avonds plaats zal vinden. In een brief naar de ouders schrijft directeur Arie van Vuuren dat een flinke groep leerlingen onder invloed was en zich fors heeft misdragen. De onrust rondom de school begon al 's nachts. Leerlingen staken hooibalen en autobanden in brand.