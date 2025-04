De politie heeft woensdagmorgen moeten ingrijpen bij een uit de hand gelopen examenstunt in Wijk en Aalburg. Leerlingen staken zwaar vuurwerk af en ook zijn vernielingen aangericht.

De politie heeft, in overleg met de school, besloten de examenstunt te beëindigen. Er is een 15-jarige jongen uit Hedel opgepakt, omdat hij vermoedelijk een explosief in zijn rugzak had.