Verzwaring van het stroomnet in Brabant loopt ernstige vertraging op

De uitbreidingsprojecten van het hoogspanningsnet in Brabant duren veel langer dan gepland. De verzwaring en uitbreiding in Waalwijk en Wijchen lopen een vertraging op van twee tot vier jaar. Hierdoor kunnen tweeduizend bedrijven en grootverbruikers die op de wachtlijst staan voor een nieuwe of zwaardere aansluiting, pas veel later worden aangesloten. Sommigen zelfs pas in 2033.

Samen met Itske lopen we over het terrein van het nieuwe hoogspanningsproject op bedrijventerrein De Spinder, ten noorden van Tilburg. Hier komen drie grote transformatoren en een reserveveld voor een vierde. Dit station wordt het knooppunt in de energielevering voor de regio en sluit de nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Tilburg aan op het landelijke net. "Hier verloopt gelukkig alles volgens planning", zegt ze.

"Daarnaast is er veel weerstand bij omwonenden, waardoor de procedures extra tijd kosten. Dat is een grote tegenvaller, want de impact is enorm voor onze klanten."

"Het zijn vooral wind- of zonneparken, maar ook grote bedrijven die de dupe zijn van de vertragingen", vertelt Itske van Lith van TenneT. "De vertraging van meerdere jaren wordt veroorzaakt door veel langere levertijden van onderdelen zoals transformatoren. Wereldwijd is er een grote vraag naar dit soort componenten vanwege de energietransitie, en daardoor is er een tekort ontstaan."

"Ook de oorlog in Oekraïne heeft gezorgd voor een versnelde vraag naar alternatieven voor gas. Die extra druk heeft ons deels overvallen."

De totale ombouw en uitbreiding van het stroomnet in Nederland zal tot 2040 naar verwachting zo’n 195 miljard euro kosten. Voor kleinverbruikers. zoals particulieren, is er vooralsnog geen probleem. Ook de bouw van (vaak gasloze) nieuwbouwwoningen loopt geen gevaar. Deze huizen krijgen gewoon een aansluiting en ook zonnepanelen kunnen door particulieren nog worden geplaatst.

Het eerste project dat wordt afgerond, is de uitbreiding van het hoogspanningsstation in Geertruidenberg. Daar komt ook stroom aan land van de windmolenparken op zee. "Als dat in 2026 klaar is, kunnen we de eerste bedrijven die op de wachtlijst staan in West-Brabant aansluiten," vertelt Itske verder.

"Daarna, als dit station in Tilburg gereed is, komen de bedrijven en grootverbruikers in het midden van de provincie aan de beurt. Het oosten van de provincie loopt dus vertraging op, daar kan het tot 2033 duren voordat iedereen die nu op de wachtlijst staat, aangesloten kan worden."