Centrum Uden is veiligheidsrisicogebied, uit vrees voor rellen azc

De politie mag woensdagavond preventief fouilleren op meerdere plekken in Uden. Het centrum is uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied. Aanleiding zijn oproepen van jongeren met basisschoolleeftijd van groep acht die rondgaan op sociale media. Daarin wordt opgeroepen om de bijeenkomst over een nieuw azc in Uden opnieuw te verstoren met zwaar vuurwerk.

Lav Lukac Geschreven door

Met de maatregelen wil de gemeente onrust voorkomen bij de tweede informatieavond over een nieuw azc in Uden, Schaijk en Zeeland. Exact een week geleden braken er rellen uit bij de eerste infobijeenkomst. 'Als het woensdagavond net zo onrustig is als vorige week, is het voor jongeren mogelijk niet veilig', zegt de gemeente. 'Gooien met zwaar vuurwerk is uiteraard Strafbaar! Ouders en jongeren gebruik je verstand. Demonstreren mag, maar wel volgens de regels.'