Kogelinslagen en handgranaat bij beruchte villa, pand moet twee weken dicht

Een villa aan de Zwembadweg in Geldrop moet twee weken dicht nadat er afgelopen zondag een handgranaat en kogelinslagen zijn gevonden. De gemeente sluit het pand vanwege de veiligheid. "Woningaanslagen brengen niet alleen de bewoners, maar ook andere mensen in en rond de woning in gevaar", zegt burgemeester Jos van Bree.

De politie kreeg zaterdagavond een melding over schoten, maar ter plekke kon ze niets vinden. Zondag ging de politie weer een kijkje nemen en toen werden de kogelinslagen ontdekt. Ook vonden agenten een handgranaat in de achtertuin. Daarvoor werd de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) ingeschakeld.

De gemeente sluit de villa van woensdag 16 april tot woensdag 30 april. Tijdens de sluiting staat de villa onder toezicht van politieagenten en toezichthouders van de gemeente. Na de sluitingsperiode kijkt de gemeente weer naar de stand van zaken. De burgemeester kan de sluiting dan verlengen of een andere maatregel nemen.

"Als overheid hebben we een verplichting om onze inwoners te beschermen. De verstoring van de openbare orde, de impact van de gebeurtenissen op de omgeving van de woning en de veiligheid van de bewoners hebben we afgewogen tegen het recht om in de woning te verblijven", zegt burgemeester Van Bree.

Explosie in de villa

Het is niet de eerste keer dat het misgaat in de villa. In juli 2023 vond er een explosie plaats. Op beelden was te zien dat een man een vloeistof neergooide en daarna de boel in brand stak. In het huis woonde op dat moment een gezin met twee kinderen. Zij lagen te slapen tijdens de explosie. De bewoners konden het huis op tijd verlaten.