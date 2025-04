Deze kenner maakt zich, ondanks miljardenomzet, zorgen over toekomst ASML

De wereldwijde economische onrust die wordt veroorzaakt door Trumps importheffingen, kan grote gevolgen hebben voor de groei van ASML. Dat voorspelt ASML-kenner René Raaijmakers, terwijl de Veldhovense chipmachinemaker woensdag nog een miljardenomzet presenteerde: "Als Trump de boel zo blijft ontregelen, slaat straks de vlam echt in de pan."

Die onrust bleek woensdag niet uit de gepresenteerde cijfers. ASML haalde in het eerste kwartaal een omzet van 7,7 miljard euro, precies zoals verwacht. Ook de groeiverwachting voor dit jaar is niet aangepast. ASML gaat ervan uit dat het dit jaar voor tussen de 30 en 35 miljard euro aan machines verkoopt. Logisch, meent ASML-expert Raaijmakers. Hij weet bijna alles van ASML en schreef een boek over het bedrijf. "ASML kan ver vooruitkijken. Chipmachines worden ver vooruit besteld. Maar de grote vraag is: wat gaat er volgend jaar gebeuren?"

"Een hoop van die machines in China staan nu stil."

Raaijmakers maakt zich zorgen over de toekomst en dat komt door twee hoofdpijndossiers: de VS en China. "De chipmachinemarkt in China is verzadigd. Door de verwachte handelsrestricties met dat land zijn een paar jaar geleden heel veel chipmachines vooruitbesteld en geleverd. Uiteindelijk kwamen die beperkingen voor de levering van nieuwe machines aan China er ook."

"Een hoop van die machines in China staan nu stil", weet Raaijmakers. "Daarnaast zorgt Trump met zijn importheffingen voor zoveel onzekerheid dat bedrijven bijna niks meer durven bestellen."

"Als Trump zo wispelturig bezig blijft, schaadt dat ASML enorm."

Ook ASML-topman Christophe Fouquet geeft tegenover de NOS aan dat de onzekerheid is toegenomen door de importheffingen. Daardoor kunnen onderdelen en machines die vanuit Nederland naar de VS gaan, flink duurder worden. Raaijmakers: "Als Trump zo wispelturig bezig blijft met de importheffingen, schaadt dat ASML enorm." De Amerikaanse president kondigde dit weekend nog aan dat de importheffingen van eerst twintig en later tien procent niet gelden voor de chipindustrie. Even later maakte hij bekend dat hij werkt aan aparte maatregelen voor die industrie. ASML moet het volgens Raaijmakers vooral hebben van de hoge verwachtingen van kunstmatige intelligentie. "Daar zijn supersnelle chips voor nodig die met de nieuwste machines van ASML gemaakt kunnen worden. Daar is al heel veel geld in geïnvesteerd door grote bedrijven in de VS."

En daar zit nu volgens hem juist het gevaar. "Trump kan ervoor zorgen dat die investeringen in AI (red. kunstmatige intelligentie) stokken. Als hij zo door blijft gaan en de economie daar komt in een recessie, dan kunnen die bedrijven zomaar minder gaan investeren in AI datacenters. Dat heeft dan weer direct invloed op ASML."

"Op een gegeven moment wordt die ballon doorgeprikt."