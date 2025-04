Voedselbankhulp onbenut door schaamte bij groep mensen

Veel mensen die onder de armoedegrens leven, durven uit schaamte niet aan te kloppen bij de voedselbank. Dat blijkt uit een onderzoek van de Tilburg University in opdracht van Voedselbanken Nederland. Dat schaamte een grote rol speelt, merken ze ook bij SuperSociaal, een supermarkt voor minima in Helmond. "Ik hoor van andere mensen dat ze hier niet goed naartoe durven", vertelt een van de klanten.

Een gratis voedselbank is er in Helmond niet, maar wel de SuperSociaal. "Wij zijn een supermarkt waar mensen producten kunnen kopen in plaats van dat we voedselpakketten uitdelen. Onze winkel is echt voor de minima. Je hebt een inkomensverklaring nodig om je hier aan te melden", vertelt bedrijfsleider Wim Brouns.

Mensen die zich aanmelden bij de supermarkt krijgen een pasje waarmee ze boodschappen kunnen doen in de winkel. "We zitten nu op meer dan 1500 pashouders, maar dat zouden er twee keer zoveel kunnen zijn", vertelt Wim. "Ik denk dat voor deze groep een vorm van schaamte meespeelt, maar als ze eenmaal over de drempel zijn, dan komen ze hier vrolijk binnen."

SuperSociaal wordt gesubsidieerd door de gemeente en daardoor kunnen ze lagere prijzen hanteren. "Ten opzichte van een gemiddelde supermarkt zijn onze prijzen dertig procent lager. Natuurlijk zitten wij ook met een stijgende inkoopprijs, maar we proberen de prijs toch zo laag mogelijk te houden. We zijn niet op winst uit."

Veel van de producten koopt Wim in België in. "We rijden twee dagen in de week heen en weer naar België met een wagen vol producten, zoals eieren, brood, groente en andere versproducten. Soms kunnen we groenten niet aanbieden tegen een interessante prijs, maar dan houden we het toch zo laag mogelijk, want gezond eten is belangrijk."