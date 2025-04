Fawad steekt de echtgenoot van zijn minnares dood, 11,5 jaar celstraf

Fawad R. uit Eindhoven moet 11,5 jaar de gevangenis in voor het doodsteken van een man uit Oosterhout. Het slachtoffer was Frans, de echtgenoot van de minnares van Fawad. De rechtbank veroordeelde de Eindhovenaar eerder tot 10 jaar cel, maar in hoger beroep veroordeelt het hof hem tot een hogere straf, met aftrek van zijn voorarrest.

Het was de nacht van kerstavond op Eerste Kerstdag 2021 toen het helemaal mis ging in een huis aan de Stuifduin in Oosterhout. Fawad wilde zijn minnares die avond zien. Hoewel hij wist dat hij niet welkom was, ging hij toch naar haar huis. Zij deed niet open, maar wel haar man Frans. Na wat gevloek begon Fawad op Frans in te steken.

Na de steekpartij vertrok Fawad met gierende banden naar huis. Frans was vijf keer in zijn borst gestoken, waarvan één keer in zijn hart. Ambulancepersoneel en de politie probeerden hem te reanimeren. Een uur later overleed hij op straat voor zijn eigen huis, terwijl zijn 9-jarige zoontje en 5-jarige dochtertje lagen te slapen.

