Aziatische hoornaar massaal gevangen dankzij zelf geknutselde vallen

Een monsterscore. Zo zou je de vangst van bijenhoudersvereniging Sint Ambrosius in Reusel-De Mierden kunnen noemen. Met hun zelfgemaakte vallen heeft de club vrijwilligers de afgelopen 2,5 week al zeker 143 koninginnen van de Aziatische hoornaar gevangen. Die soort is volgens de vereniging een bedreiging voor hun honingbijen. "Dit resultaat hadden we niet verwacht", vertelt Peter Lauwers van de lokale bijenhoudersvereniging.

De bijenhoudersvereniging deelde eind vorige maand zo'n 110 vallen uit aan imkers en andere vrijwilligers. "We zijn heel tevreden. Het is nu al een succes en we gaan nog even door", vertelt Peter Lauwers van bijenhoudersvereniging Sint Ambrosius.

De vereniging besloot de handen uit de mouwen te steken en de koningin van de Aziatische hoornaar te gaan vangen, in de lente, nog voordat deze nesten kan maken voor het nieuwe seizoen. "De insecten gaan eraan als we de natuur gewoon zijn gang laten gaan. Elke koningin kan voor honderden nakomelingen zorgen."

Dus bouwde de vereniging zelf lokvallen: een potje met daarin een mengsel van wijn, bier en suikerwater. Iets waar de Aziatische hoornaar dol op is, maar waar andere insecten volgens de vereniging aan voorbij vliegen. Daarna worden ze afgemaakt. "We hadden niet zo'n hoge verwachtingen. Het doel was om einde van het project op een kleine honderd gevangen koninginnen te zitten. Maar daar zitten we nu al ver boven."

Eind mei stoppen de vrijwilligers met het vangen van de koninginnen van de Aziatische hoornaar. Daarna wil de club de hoornaar werksters vangen, merken en weer vrijlaten. "We willen weten hoe lang het duurt voordat hij weer terug is. Elke minuut is honderd meter. We kunnen dan gaan kijken hoe ver het nest van de Aziatische hoornaar van onze kasten vandaan is."

In het najaar wil de vereniging opnieuw koninginnen gaan vangen in de dorpen. "Des te minder last hebben we er volgend seizoen van."