Het verhaal van de vicepremier die lekker in deze wijk komt werken

Pact Woensel-Zuid in Eindhoven heeft een nieuwe directeur. En niet zomaar eentje, notabene een oud-minister en vicepremier. Lodewijk Asscher is de vervanger van Marcella Oviedo Nunez. Daarmee krijgt het samenwerkingsverband, dat de leefbaarheid in het stadsdeel Woensel-Zuid moet verbeteren, een politiek zwaargewicht aan het hoofd.

Hij was wethouder en waarnemend burgemeester in Amsterdam, minister van Sociale Zaken en vicepremier in het kabinet Rutte-II. Daarna werd Lodewijk Asscher fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid in de Tweede kamer. Een logische stap voor zo'n politiek kopstuk is dan 'natuurlijk' directeur worden van een 'wijkorganisatie' in Eindhoven.

Hoewel Asscher z'n nieuwe functie als directeur van Pact Woensel-Zuid misschien niet zo tot de verbeelding spreekt als zijn vorige banen, is er zeker werk aan de winkel in het Eindhovense stadsdeel. En vooral zijn ervaring als wethouder van financiën, aandacht voor goed onderwijs en minister van Sociale Zaken komt van pas als directeur in de lichtstad.

Probleembuurten

Het doel van dit samenwerkingsverband is om de leefbaarheid in Woensel-Zuid te verbeteren. Het Eindhovense stadsdeel heeft namelijk de nodige probleembuurten. Het pact is ondertekend door de gemeente, welzijnsorganisatie, woningcorporaties, bewoners en ondernemers.

De oud-minister bracht dinsdag zijn eerste bezoek aan de wijk. “Zorgen dat ieder kind hier veilig kan opgroeien: je moet weten dat je er mag zijn, dat het niet uitmaakt waar je geboren bent, dat je fouten mag maken, mag leren, mag opgroeien, mag genieten van al het mooie", zei hij.

Enorm contrast

Marcella Oviedo Nuñez, die pas 1 juni 2024 startte, besloot begin maart 2025 te stoppen en aan een nieuwe uitdaging te beginnen. Asscher neemt op tijdelijke basis haar taken over.

"Hier springt het contrast met de ongekende economische groei van deze regio in het oog. Komende tijd ga ik aan het werk met het programmateam en alle partners die verandering willen brengen in Woensel-Zuid", schrijft de voormalig PvdA-politicus op zijn LinkedIn-pagina.

Toeslagenaffaire

Wat wel pijnlijk kan worden voor Lodewijk Asscher is dat hij in Woensel-Zuid bijna zeker slachtoffers van de toeslagenaffaire tegen gaat komen. Gezinnen die door overheid en met name de belastingdienst keihard zijn aangepakt omdat ze ten onrechte aangemerkt werden als fraudeurs.

Als minister van Sociale Zaken in het kabinet-Rutte II (2012–2017) was Asscher verantwoordelijk voor het beleid rond de kinderopvangtoeslag. In januari 2021 besloot hij op te stappen als leider van de PvdA en kamerlid, nadat een parlementaire commissie een vernietigend rapport uitbracht over het handelen van zijn voormalige ministerie.