Deze naar de Duitsers overgelopen Russen bewaakten de Biesbosch

20 april 1945. In deze laatste weken van de Tweede Wereldoorlog in Europa vechten miljoenen soldaten met elkaar. Het langgerekte front in Nederland slingert langs Moerdijk en Den Bosch. Boven de grote rivieren is Nederland nog bezet, maar de geallieerden rukken steeds verder op.

Het Land van Heusden en Altena is nog bezet. Het was een tijdje van strategisch belang voor de Duitsers. De vijand plande een oversteek met terugkeer, richting de haven van Antwerpen. De streek tussen Werkendam en Dussen werd volgestouwd met soldaten en kanonnen. Aan de zuidoever van de Bergsche Maas versterkten ook de geallieerden zich. Bij Kapelsche Veer liep dat in januari 1945 uit op een bloedige winteroorlog. Zonder winnaars of winst. Daarna keerde de rust terug. Infiltraties

In het voorjaar van 1945 neemt de Duitse slagkracht met de dag af in ons land. Grote tegenaanvallen blijven uit. De geallieerden blijven wel alert op infiltraties met kleine patrouilles en beschietingen. Onveranderd is ook de Duitse bezetting in Altena. Overgave is onbespreekbaar. Al die tijd was er steeds een bijzondere eenheid aanwezig in bezet Brabant, schrijft Jack Didden in ‘Eén stuk Brabant werd niet bevrijd in 1944’ van Brabants Erfgoed. Rode Leger

‘De bewaking van de Biesbosch werd op 16 november (1944) overgenomen door een heel bijzondere eenheid, het Ost-Bataillon (ook wel Wolga Tataren Bataillon genoemd) onder majoor Schermuly. Zoals de naam al aangaf, ging het om overgelopen soldaten uit het Rode Leger. Dit bataljon, ongeveer vijfhonderd man sterk, was een van de weinige eenheden die tot net voor de capitulatie in mei 1945 dezelfde posities tussen Amer en Merwede zouden behouden.’

Commandant Ernst Schermuly van de Tataren-eenheid in Land van H en A Foto genomen op Voorne Putten (Foto: collectie Johan van Doorn)

En zo bewaakten Wolga-Tataren het Brabantse front. Een frontlijn die zo lek is als een mandje. De onherbergzame Biesbosch dient als corridor, als doorlaatgebied. Verzetsmensen, spionnen, Duitse deserteurs, ontsnapte geallieerde militairen en vluchtelingen. Ze gaan allemaal stiekem met bootjes door het gebied. Heen en weer. Net als stiekeme Duitse patrouilles die soms ongemerkt doordringen. Tot in Gilze en Geffen komen ze, zoals nu in deze dagen in april 1945. De reizigers door de Biesbosch worden ‘liniecrossers’ genoemd. Ze nemen vaak gruwelijke verhalen mee uit bezet gebied. Over de onderdrukking, geweld, oorlogsmisdaden en de hongersnood. Hongersnood

Na de koude en natte winter van begin 1945 is het eten op. Hongersnood maakt veel slachtoffers. Naar schatting vallen er 20.000 doden. Ook besmettelijke ziekten zoals tyfus breken uit. De Duitse bezetter ziet dat het zo niet langer kan. Half april komen er contacten tussen het nationale verzet en de Duitse machthebbers, onder wie rijkscommissaris Arthur Seyss-Inquart. Hij is de hoogste nazi in bezet Nederland en wil de hongerige bevolking helpen met voedsel van de geallieerden. Nederlandse geheimagenten mogen met Duitse hulp en patrouilleboten door de Biesbosch ‘crossen’ voor overleg met onder meer prins Bernhard in Breda. De prins is bevelhebber van de Binnenlandse Strijdkrachten (BS). Dat zijn de verzetsgroepen die samenwerken. De prins heeft zijn hoofdkwartier op landgoed Anneville bij Ulvenhout.

De villa op landgoed Anneville onder Ulvenhout (foto: Raoul Cartens).

Intussen bereiden de Duitsers in het Land van Heusden en Altena, ook de Wolga-Tataren, zich voor op terugtrekking. De bezetters gaven kleermakers in Werkendam, Nieuwendijk en Kille in april een vreemde opdracht. Ze moesten uniformen maken, voor 300 poppen... Het was een list. “Zo kon een eventuele terugtocht gemaskeerd worden”, schrijft militair historicus Jack Didden in de 'Historische Reeks van het Land van Heusden en Altena'. De geallieerden houden de gebeurtenissen aan de frontlijn scherp in de gaten, zeker na de berichten over overstekende Duitsers. Wachtposten langs de Maas melden explosies uit bezet gebied. Het vermoeden groeit dat de Duitsers zich terugtrekken, richting Zuid-Holland. Daarom besluiten de geallieerden om poolshoogte te nemen. Ze tuigen een patrouille op voor een tocht door de Biesbosch.

Hitler viert zijn verjaardag De oorlog woedt op vele fronten. Nederland is bijzaak. De focus van de geallieerden ligt op het hart van het Derde Rijk: Berlijn. Daar zit Hitler. Die wil doorvechten en eist dat van al zijn ondergeschikten. Ook van jongeren. In de tuin van de Führerbunker begroet hij op deze dag pubers van de Hitlerjugend die de verloren strijd aan gaan. Nazi-topstukken Heinrich Himmler en Hermann Göring verlaten Berlijn. Ze slaan op de vlucht voor de aanstormende Russen aan de oostkant en Amerikanen en Britten aan de westkant. In zijn Berlijnse bunker viert Adolf Hitler zijn 56e verjaardag. Het zou zijn laatste zijn. De hoofdstad van het Derde Rijk komt onder vuur te liggen van de Russische kanonnen.