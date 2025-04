Irene Brigade vol in de aanval en Russen bij Dussen verdwijnen

23 april 1945. Nederlandse en Britse militairen staan in de startblokken bij Den Bosch voor Operatie Orange. Het is de bedoeling dat het de laatste aanval wordt in het zuiden van ons land. Een omstreden aanval, met vage doelen en grote risico’s op veel slachtoffers.

Vertrekpunt is het haventje bij Engelen. In het schijnsel van de maan varen ongeveer 140 militairen van de Prinses Irene Brigade de Maas over naar Hedel, in Gelderland. De brigade krijgt hulp van tientallen Britse mariniers. Er zijn maar drie landingsboten, en dat is te weinig, waardoor de militairen in groepen worden overgezet.

Spookstad

Hedel ziet eruit als een spookstad. De straten en huizen zijn veranderd in puinhopen. Het trieste resultaat van maandenlange beschietingen. De inwoners hebben het dorp al verlaten. Voor de militairen zijn Duitse mijnen en boobytraps nog de gevaarlijkste tegenstanders.

De eerste uren verloopt alles volgens plan. De brigade krijgt al nel de eerste Duitsers in zicht. Zonder problemen geven die zich over. Het gaat mis als een paar Nederlandse soldaten struikelen over alarmdraden. Daardoor wordt de vijand iets verderop gewaarschuwd. Het is wachten op een reactie. En die volgt.

Rond het middaguur breken zware gevechten uit rond Hedel. Het ontaardt in een totale chaos. Tientallen soldaten raken vermist. Aan beide kanten vallen gewonden en sneuvelen militairen.