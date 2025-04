Nederlandse aanval boven Den Bosch valt stil, Duitsers beschieten Brabant

24 april 1945. Aan de overkant van de Maas bij Den Bosch zijn geallieerden en Duitsers al meer dan 24 uur in gevecht. Maar de strijd luwt wat. Nergens vallen de Duitsers aan. Vanuit Tilburg komen Nederlandse soldaten de Prinses Irene Brigade versterken. Bij Den Bosch varen in de ochtend versterkingen de Maas over.

In en rond Hedel gaan Nederlandse soldaten op patrouille. Ze willen zien waar de vijand zit. Het doel is ook het gebied dat ze onder controle hebben, uit te breiden. Het gaat om strategische plekken die de Nederlandse troepen in handen willen krijgen. Zoals een bunker. Zo valt het oog valt op een eigen ‘Hollandse’ kazemat (het Nederlandse woord voor bunker) uit 1940. De aanval mislukt. Er sneuvelt een Duitser en een Nederlander raakt gewond. Vliegtuigje

Ook vanuit de lucht proberen de geallieerden zicht te krijgen op de vijand. Ze voeren met een vliegtuigje verkenningsvluchten uit. In het gebied zien ze Duitse troepenbewegingen. Dat kan betekenen dat de vijand een tegenaanval aan het voorbereiden is. Via de radio geeft een waarnemer de locaties door. Daarna volgt een artilleriebeschieting op de Duitse doelen. Dat lijkt effect te hebben want in de loop van de dag kunnen de Nederlandse troepen hun gebied wat uitbreiden en de eigen posities verstevigen.

Bij de verplaatsingen vallen soms slachtoffers. Een lichte pantserwagen, een brencarrier, rijdt op een mijn en een Nederlander sneuvelt. Een officier stapt op een mijn en raakt zijn voet kwijt. Kanonnen

Na uren betrekkelijke rust schieten in de avond de Duitsers ineens granaten af op een geallieerde positie ten oosten van Bokhoven. Er vallen voor zover bekend geen slachtoffers. Beschietingen vanuit bezet gebied zijn er dagelijks in deze periode. Zo ligt de Westhoek in de avond van 24 april onder vuur. Anderhalf uur lang vallen zeker 150 granaten.

Duits .88 flak-kanon (foto: archief).

Eerst wordt Willemstad bestookt. Daarna nemen de Duitse kanonnen ook Zevenbergen, Fijnaart en het gebied tussen Oudenbosch en Fijnaart onder vuur. Overal ontploffen granaten, voor zover bekend zonder doden en gewonden en zonder al te veel schade. Veel streekbewoners waren een tijd terug al geëvacueerd, vanwege dit soort gevaren. Toch moet de schrik er goed in hebben gezeten. Verwarring

De geallieerden proberen de Duitse kanonnen te lokaliseren. Ze staan vermoedelijk in de Hoeksche Waard bij Strijen. Die avond worden ook Duitse observatieballonnen gezien bij het Hollandsch Diep. Waarom het gebied werd beschoten? Militair historicus Johan van Doorn heeft wel een vermoeden. "Het ging om misleiding. Om de vijand onder druk te houden. Je bindt troepen. Die kunnen dus niet elders worden ingezet." Beschietingen konden ook het begin betekenen van een échte Duitse aanval. Die kwam er, tot ieders verrassing, een dag later boven Den Bosch.