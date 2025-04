Staakt-het-vuren van kracht maar niet overal, Westhoek onder vuur

27 april 1945. Het is stil aan de frontlijn. Een officieus staakt-het-vuren is van kracht. Bombardementen of geweerschoten zijn niet meer te horen. De geallieerde luchtmacht stopt met het aanvallen van doelen in ons land. Daardoor daalt het aantal vliegtuigcrashes fors.

Toch blijft geweld op de loer liggen. Om volstrekt onduidelijke redenen worden Willemstad en delen van de Westhoek op 26 en 27 april onder vuur genomen. Duitse kanonnen vanuit Zuid-Holland bestoken de vestingstad. En er vallen her en der nog doden. In de polder tussen Hank en de Biesbosch komen enkele Duitse soldaten om het leven. Details ontbreken, maar ze krijgen een tijdelijk graf in Hank. Toch zijn de echte gevechten in het zuiden van ons land voorbij. Ook bij Hedel zwijgen de wapens. Laatste zware slag

Er is een uitzondering. In het uiterste noordoosten van het land bij Delfzijl, woeden zware gevechten aan de Duitse grens. De vijand zag de riviermonding van de Eems als belangrijk strategisch punt voor de bescherming van de haven van Emden. Hitler eiste verdediging tot de laatste man. Canadese troepen proberen al dagenlang de Duitse verdediging, waaronder kustgeschut, uit te schakelen. Dat gaat moeizaam.

Schets van de situatie bij Delfzijl april 1945 (foto: archief).

Grote delen van Oost- en Noord-Nederland zijn bevrijd. Door vooral Canadezen, Polen en Britten. Maar de provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht zijn nog volledig in Duitse handen. Honderdtwintigduizend Duitse soldaten wachten de situatie en de bevelen af. Het gebied is omsingeld door de geallieerde legers. Een paar miljoen Nederlanders kunnen geen kant op. Het voedsel is nu echt op aan het raken, maar er zijn volop contacten tussen de partijen om tot een oplossing te komen. Geheime gesprekken

De hoogste Duitser in ons land, rijkscommissaris Arthur Seyss-Inquart, voert sinds half april in het geheim gesprekken met de geallieerden. Dat gaat via gezanten uit het verzet die door de Biesbosch reizen. Buiten Berlijn om wil hij een deal sluiten. Ook de Russen mogen van niks weten. Want de Sovjets willen al helemaal geen afspraken met de Duitsers. Seyss-Inquart is al snel bereid om voedsel door te laten. Maar er moet iets tegenover staan. Seyss-Inquart (1892-1946) heeft twee belangrijke eisen. Eentje gaat over de wraakacties die er waren. Het verzet rekende in die periode af met 'Foute Nederlanders'. De ene na de andere NSB-er of andere collaborateur wordt geliquideerd. Seyss-Inquart eist onmiddellijke stopzetting daarvan. Hedel

Bovendien wil hij dat de geallieerden nergens meer aanvallen in Nederland. Dat verklaart waarom in de voorbije dagen de strijd bij Hedel moest stoppen. Gevechten verstoren anders de goed lopende contacten tussen beide partijen. De geallieerden en Duitse bezetters hebben het op een akkoord gegooid. Een staakt-het-vuren is ingegaan. De overeenkomst krijgt de komende dagen meer vorm. Tussen de strijdende partijen wordt nog volop onderhandeld. 28 april is er een belangrijke ontmoeting op de frontlijn. Ze gaan rond de tafel in de Utrechtse plaats Achterveld.