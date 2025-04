Einde van de oorlog nadert nu echt en Brabant puilt uit van de soldaten

28 april 1945. Het einde van de Tweede Wereldoorlog komt nu echt dichterbij. Het is rustiger geworden in ons land, nu de wapens zwijgen. Maar de militaire aanwezigheid in Brabant blijft gigantisch. Brabant is dan wel bevrijd, maar de provincie lijkt op een groot legerkamp waarin mensen in uniform de baas zijn.

Verboden gebied Militairen mogen overal komen. Maar in het frontgebied, dus grofweg langs de grote rivieren worden burgers geweerd. Van Halsteren, over Oud Gastel langs Waspik tot voorbij Den Bosch is het sinds november 1944 één grote militaire zone. Als je dat gebied in wil, moet je een vergunning hebben, een 'permit'.

Tijdens de Duitse bezetting waren er ook al veel militairen en militaire voertuigen op straat. Maar na de bevrijding in de herfst van 1944 wordt het nog drukker: pantserwagens, trucks en tanks. Het houdt niet op. Antwerpen is een belangrijke aanvoerhaven. Proviand, voertuigen en allerlei materialen trekken dag en nacht in konvooien door onze provincie, richting de oprukkende troepen die vechten in Duitsland.

De bevolking wordt gewaarschuwd via onder meer de krant:

'Zij, die zich bij daglicht op dit verboden terrein begeven, stellen zich aan vervolging bloot terwijl diegenen die zich bij duisternis hierop bevinden, bovendien ernstig levensgevaar loopen. Door Geallieerde patrouilles wordt onmiddellijk geschoten.'

Bevrijders in huis

Dan is er nog de inkwartiering. Vreemde soldaten, vooral Canadezen maar ook Britten en Polen, wonen bij Brabanders in huis. En ze wonen in tentenkampen op kazerneterreinen. Hoeveel soldaten hier in die tijden wonen is onbekend omdat betrouwbare cijfers ontbreken. Na de bevrijding zijn het er heel veel. Rond de grote aanval richting Duitsland begin 1945 nog meer. Voor in het voorjaar van 1945 lopen de schattingen in de tienduizenden mannen.

De top van de geallieerde organisatie in Brabant zit al die maanden in Tilburg. Daar hebben de geallieerden meer dan vierhonderd huizen gevorderd. De bewoners hebben pech en moeten naar familie verhuizen. Vooral grotere woningen, zoals burgemeestershuizen en die van notarissen zijn tijdelijke in militair gebruik. Er zitten allerlei soorten eenheden: soldaten die de wederopbouw regelen, maar ook militairen die belast zijn met de opsporing van collaborateurs.

Na maandenlange schietpartijen is het doodstil aan het front. Bij Waalwijk rapporteert een militaire eenheid:

'Nothing to report. Weather: fine, cool, heavy showers'

Ondanks die stilte is er nog steeds waakzaamheid. De geallieerden vertrouwen de vijand niet helemaal. Uit voorzorg hebben de Britten eind april bij Kapelsche Veer nog mijnen gelegd, tegen verrassingsaanvallen.