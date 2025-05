Topdrukte in het luchtruim, voedsel vanuit Brabant naar hongerend Holland

1 mei 1945. Britse en Amerikaanse bommenwerpers werpen voedsel af voor de hongerende bevolking van Noord- en Zuid-Holland. 880 vliegtuigen zorgen voor topdrukte in het luchtruim. De drukste dag van de hele operatie. Maar er komt meer hulp. Vanuit de Veemarkthallen in Den Bosch en ook vanuit Oss moeten voedsel en hulpgoederen naar bezet gebied.

Brabant is op dat moment al meer dan een half jaar bevrijd. Via de haven van Antwerpen zijn grote voedselvoorraden aangelegd. Het eten is ook voor vechtende troepen en voor krijgsgevangenen. Het voedsel wordt verspreid over depots in Oss en Den Bosch.

Beide plaatsen in onze provincie zijn het startpunt voor Operatie Faust. Over deze actie is minder bekend dan over de spectaculaire voedselvluchten. Faust wordt uitgevoerd door het Canadese leger: over de grond, via het spoor en over de rivieren.

Discussie

Over de voedselvoorraden is veel discussie. De geallieerden willen maar één ding: Duitsland verslaan. Ze laten bezet Holland letterlijk en figuurlijk links liggen bij hun opmars. De Canadezen die de klus hadden moeten klaren, vrezen grote verliezen en nog meer doden onder de Nederlandse bevolking en zijn dus terughoudend. Eerst Nazi-Duitsland verslaan is effectiever, vinden ze. Maar dat is tegen het zere been van de Nederlandse regering. Er zijn al maanden grote voedseltekorten.

De regering probeert nog eens, tevergeefs, de geallieerde machthebbers op andere gedachten te brengen. Maar lang gaat het militaire doel voor, daarna komt pas de humanitaire situatie. De Duitse bezetter wil lange tijd nergens aan meewerken. Tot eind april 1945. Dan verandert de situatie.