De koningin landt op Brabantse bodem en nu blijft ze

2 mei 1945. Het staatshoofd keert terug. Koningin Wilhelmina vliegt vanuit Londen naar Nederland. Ze landt op vliegveld Gilze-Rijen en wordt feestelijk ingehaald. Na haar vlucht met de hele familie in mei 1940 en haar jarenlange ballingschap in Londen kan ze eindelijk weer veilig naar huis.

Landing Geallieerde jagers begeleiden de Dakota waar de vorstin in zit. Gereed om een Duitse aanval meteen te beantwoorden. Maar de Luftwaffe is er niet meer. Wilhelmina kan moeiteloos landen op vliegbasis Gilze-Rijen. Samen met kroonprinses Juliana gaat ze in een auto westwaarts.

Op 2 mei 1945 is het Duitse gevaar in Nederland fors afgenomen. Hitler is dood en de oorlog is bijna voorbij. De Russen, Amerikanen en Britten hebben nazi-Duitsland in een houdgreep. Wilhelmina kan nu blijven.

Koningin Wilhelmina (1880-1962) is een paar maanden eerder ook al in Brabant geweest. In maart 1945 is ze voor het eerst terug op Nederlandse bodem. Ze bezoekt tien dagen lang Bergen op Zoom, Chaam, Breda, Tilburg en Den Bosch. Haar bezoek is niet zonder risico. Den Bosch ligt pal aan het front. Aan de overkant van de Maas staat Duits geschut. Kort na haar vertrek bestoken de Duitse kanonnen Den Bosch.

In het statige landhuis op landgoed Anneville strijken ook de adjudanten neer van Koningin Wilhelmina. Dat zijn Peter Tazelaar, Rie Stokvis en de bekendste: Erik Hazelhoff Roelfzema, die later een boek schreef met de titel 'Soldaat van Oranje'.

Terwijl de majesteit feestelijk wordt ingehaald in West-Brabant, is het enorm druk geworden op de wegen rond Den Bosch en Oss. Het is er vol met vrachtwagens. Operatie Faust is begonnen, een operatie om voedsel naar de hongerende bevolking van Holland te brengen. Konvooien met eten en andere hulpgoederen gaan richting Ede en omgeving en vandaaruit naar Noord- en Zuid-Holland.

Laatste grote gevechten in Nederland

Na dagenlange gevechten in en rond de strategische haven van Delfzijl is de strijd over. De Canadezen bevrijden Delfzijl, in de uiterste punt van Groningen. Daarmee eindigt de laatste grote militaire operatie op Nederlands grondgebied, zoals Christ Klep schrijft in zijn boek De Lange bevrijding van Nederland. De strijd in de havenplaats kostte meer dan 350 levens.

De Sovjettroepen delen vandaag een enorme dreun uit: in Berlijn is de Duitse weerstand gebroken. De hoofdstad van het Derde Rijk valt in Russische handen.