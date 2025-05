Vijand wappert met witte vlag bij Waalwijk, Brabantse doden bij scheepsramp

3 mei 1945. In de laatste dagen van de Tweede Wereldoorlog in Europa overheerst optimisme. Maar het leed is nog niet geleden. Een groot aantal mensen komt nooit meer thuis. Zoals tien Brabantse mannen die op een volgepakt gevangenenschip zitten.

Voedseldroppings in volle gang De troepen houden de wacht in het voorjaarszonnetje. Aan de oevers van het Hollandsch Diep, Amer, Bergsche Maas en Maas zien ze de imposante zwermen met laagvliegende bommenwerpers van de geallieerden. Na voedsel-droppings gaan de vliegtuigen terug naar hun Britse thuisbasis.

Ook is Operatie Faust in volle gang. Honderden vrachtwagens brengen melk, vlees, koekjes, boter, suiker, kookgerei en medicijnen naar de uitgehongerde bevolking in Noord- en Zuid-Holland. Het transport van de in totaal 1600 ton voedsel gaat, via een omweg over Rhenen en Ede, naar deze provincies.

Uitgemergeld

Miljoenen mensen zijn op drift in Europa. Overlevenden van kampen. Soldaten, ontheemde burgers. Ook honderdduizenden Nederlandse dwangarbeiders komen vrij. Als ze buiten de fabriekspoort of werkkamp komen, is er geen taxi of trein. Wegen zijn onbegaanbaar, bruggen zijn vernield. Daarom lopen grote groepen dwangarbeiders vanuit Duitsland terug naar huis. Geen cent op zak en uitgemergeld. Vanuit het Ruhrgebied, te voet terug naar huis in bijvoorbeeld Breda en Tilburg.

Hele gebieden zijn nog niet bevrijd en in handen van Duitse troepen. Die jagen gevangenen voor zich uit bij de zogenoemde dodenmarsen. Bij Hamburg worden gevangenen geëvacueerd met passagiersschepen. De schepen zijn zó vol dat velen niet mee kunnen. Op het strand worden ze doodgeschoten.