80 jaar terug werd nog volop heen en weer geschoten en Mussert opgepakt

7 mei 1945. In Den Haag wordt Anton Mussert opgepakt. De geboren Werkendammer leidde de NSB, die heulde met de vijand. Terwijl de laatste Duitse troepen zich overgeven in Europa lopen de spanningen hoog op in verschillende Nederlandse dorpen en steden. Bij schietpartijen door het hele land vallen veel doden.

Nederland is nog in diepe rust als een belangrijke topontmoeting plaatsvindt in de Noord-Franse stad Reims. Daar is het hoofdkwartier van de geallieerde opperbevelhebber Eisenhower. Hij heeft de Duitse militaire top ontboden voor de algehele overgave. Generaal Jodl komt. Hij is een van de belangrijkste onderhandelaars van de nieuwe Duitse regering. Om 02:41 uur in de nacht tekent hij en gaat daarmee akkoord met de totale capitulatie in Europa. Afspraak is dat Duitsland de strijd die avond staakt om uiterlijk elf uur.

Eén probleem: een hogere generaal in Berlijn heeft dit akkoord nog niet getekend. Daarom besluiten de geallieerden dat later nóg een ondertekening moet komen, nu in Berlijn met generaal Keitel en met de Russen.